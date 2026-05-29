In einem Interview enthüllt Madonna, mit wem sie den besten Sex ihres Lebens hatte: John F. Kennedy Jr. Die Pop-Ikone und der Präsidentensohn hatten in den 80ern eine kurze Romanze.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madonna (67) nennt John F. Kennedy Jr. besten verstorbenen Liebhaber

Affäre in den 1980ern, laut Freund «nur körperliche Anziehung»

Kennedy Jr. starb 1999 mit 38 bei Flugzeugabsturz

Janine Enderli Redaktorin News

Pop-Ikone Madonna (67) hat ein intimes Geheimnis gelüftet. In einem Videointerview enthüllte die Sängerin, wer ihr bester Liebhaber war – allerdings beschränkte sie sich auf Ex-Partner, die bereits verstorben sind.

Das Interview entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Dating-Plattform Grindr, um Madonnas aktuelles Album «Confessions II» zu promoten. Designer Raul Lopez stellte ihr die Frage: Wer war ihr bester Geliebter? «Page Six» sah den Clip bereits vorab und enthüllt Madonnas Antwort. «Ich werde nur tote Leute nennen», sagt Madonna zunächst. Dann rückt sie mit der Sprache raus: «John Kennedy Jr.»

Präsidentensohn starb auf tragische Weise

John F. Kennedy Jr. (1960–1999) ist der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963). Madonnas Beziehung mit ihm in den 1980er-Jahren war kurz, aber offenbar intensiv.

Kennedy Jr. starb 1999 im Alter von 38 Jahren bei einem tragischen Flugzeugabsturz, der auch seine Ehefrau Carolyn Bessette (1966–1999) und deren Schwester Lauren Bessette (1964–1999) in den Tod riss. Laut dem 2024 erschienenen Buch «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography» soll die Affäre zwischen Madonna und Kennedy Jr. nicht mehr als ein kurzes Abenteuer gewesen sein.

Ein enger Freund des Präsidentensohns sagte laut «Page Six»: «Madonna war wirklich nur ein kurzes Abenteuer. Nicht mehr als das.» Kennedy Jr. lernte Madonna kennen, als er mit der Schauspielerin Christina Haag (66) liiert war und sie noch mit Schauspieler Sean Penn (65) verheiratet war. «Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und es war Schmeichelei. Es ging nur um körperliche Anziehung, um nichts mehr.»

Und wer ist der beste Küsser Hollywoods?

Es ist nicht das erste Mal, dass über Hollywoods beste Liebhaber spekuliert wird. Sharon Stone (68) verriet im April den besten Küsser. Sie kürte ihren «Casino»-Co-Star Robert De Niro (82) zum «besten Küsser der Branche». Stone schwärmte mehrfach, dass die Kussszene in «Casino» für sie «der Höhepunkt» aller Leinwand-Kussszenen» gewesen sei.

Für Sängerin Jennifer Lopez (56) befindet sich ein anderer Mann zu oberst in der Rangliste. «Ich habe gerade einen Film mit Brett Goldstein gedreht, und ich würde sagen, er war der beste Küsser.»

Brett Goldstein (47), bekannt aus der Fussball-Comedyserie «Ted Lasso», drehte vor zwei Jahren an der Seite von Jennifer Lopez die romantische Komödie «Office Romance». Der Film soll am 5. Juni 2026 auf Netflix erscheinen.