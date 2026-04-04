Das ist der beste Küsser in Hollywood

«Casino» hat das Leben von Sharon Stone verändert. Nicht nur, weil sie am Set viel gelernt hat, sondern auch, weil sie beim Dreh den besten Filmkuss ihrer Karriere bekam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sharon Stone (68) nennt Robert De Niro (82) den «besten Küsser» der Branche

Regisseur Scorsese bot 1995 nach der Szene in «Casino» weitere Aufnahmen an

Stone schwärmte 2024: Zusammenarbeit mit De Niro prägte ihre Karriere nachhaltig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sharon Stone (68) hat ihren «Casino»-Co-Star Robert De Niro (82) als «den besten Küsser der Branche» bezeichnet. Dieses Kompliment machte die Schauspielerin ihrem Kollegen in der SiriusXM-Sendung «Radio Andy». Die 68-Jährige seufzte und schloss die Augen, als sie sich daran erinnerte, wie De Niro sie in dem Film von 1995 geküsst hatte.

Nachdem Robert De Niro sie mit dem Kuss «umgehauen» hatte, habe Regisseur Martin Scorsese (83) den beiden Schauspielern erklärt, dass er die Szene im Kasten habe – bot ihnen aber dennoch eine weitere Aufnahme an. Sharon Stone witzelte: «Wir sahen ihn beide an und sagten: ‹Ja, ich glaube, wir brauchen vielleicht noch eine.›»

Sharon Stone schwärmt nicht das erste Mal von der Kussszene

Auch in der Sendung «Watch What Happens Live With Andy Cohen» hatte Sharon Stone vor einiger Zeit bereits von dem Kuss geschwärmt. Die 68-Jährige meinte damals, dass die Szene aus «Casino» für sie «der Höhepunkt» aller Leinwand-Kussszenen gewesen sei, weil sie so viel Hochachtung für De Niro habe.

«Es war mit dem Schauspieler, den ich am meisten bewunderte. Und während meiner gesamten Karriere wollte ich einfach nur in der Lage sein, Robert De Niro gegenüber am Tisch zu sitzen und mich zu behaupten.» Sie fügte hinzu: «Es hing einfach so viel damit zusammen, aber ich war einfach so wahnsinnig in ihn verliebt. Er hätte mir wahrscheinlich mit einem Hammer auf den Kopf schlagen können, und ich hätte gesagt: ‹Oh ja!›»

Sharon Stone erzählte «E! News» ausserdem im Jahr 2024, dass die gemeinsame Arbeit mit Robert De Niro an «Casino» ihr Leben verändert habe. «Ich liebe die Menschen, mit denen ich bei diesem Film zusammengearbeitet habe», sagte der Star aus «Basic Instinct»: «Ich habe durch die Zusammenarbeit mit Robert De Niro mehr gelernt, als ich wohl in meiner gesamten Karriere insgesamt gelernt habe.»

Auch Jennifer Lopez hat bereits verraten, wer ihrer Meinung nach der beste Küsser Hollywoods ist.