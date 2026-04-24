Gülcan Kamps, 43, verkündet auf Instagram freudige Neuigkeiten: Sie und Ehemann Sebastian sind erneut Eltern geworden! Das Paar schützt wie beim ersten Kind Geschlecht und Name, doch die Fans gratulieren begeistert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gülcan Kamps (43) und Ehemann feiern Geburt ihres zweiten Kindes

Details wie Name und Geschlecht bleiben geheim, Fans sind begeistert

Erstes Kind 2021, Familie jetzt zu viert nach langen Jahren des Wartens War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Gülcan Kamps (43) und ihr Mann Sebastian Kamps (43) haben Grund zur Freude: Die Moderatorin verkündete auf Instagram, dass ihr zweites Kind geboren wurde. «Herzlich Willkommen BABYKAMPS2», schrieb sie zu einem Schwangerschaftsfoto. Details wie Name und Geschlecht des Babys bleiben, wie schon beim ersten Kind, geheim. Die Fans sind begeistert und gratulieren der Familie herzlich, ebenso Schwiegermama Ella Kamps: «Wir sind super glücklich, Gülcan und Sebastian! Herzlichen Glückwunsch von Herzen.»

Die Neuigkeiten kommen kurz nach Gülcan Kamps' Geburtstag. Bereits im Januar hatte sie via Instagram ihr erneutes Babyglück verkündet: «Wir freuen uns riesig – Baby Kamps 2 ist unterwegs», schrieb sie auf Instagram. Die ehemalige Viva-Moderatorin, die auch bei «Die Verräter» zu sehen war, teilte damals private Fotos und ihre Vorfreude.

Jahrelang versucht, jetzt sind es inzwischen zwei Kids

Für Gülcan und Sebastian Kamps war der Weg zum Familienglück nicht immer einfach. Ihr erstes Kind, geboren im Dezember 2021, erfüllte einen langjährigen Wunsch. «Natürlich war ich jeden Monat enttäuscht», gestand die gebürtige Lübeckerin offen über die schwierige Zeit des Wartens. Doch die Hoffnung auf Nachwuchs gab sie nie auf.

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Die zweifache Mama schwärmte bereits im November 2022 von ihrem Leben mit Kind: «Ich geniesse die Zeit mit meinem Drops so sehr und bin täglich dankbar für mein EIN & ALLES. Von daher würde ich mir (auch für mein Baby) eine kleine Schwester oder einen Bruder wünschen.» Ihre Begeisterung für das Mamasein bleibt ungebrochen: «Mein Baby verzaubert mich jeden Tag mit dem süssesten Lachen der Welt.»

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Seit sie 33 war, wollte Kamps Mutter werden. Jahrelang versuchten sie und ihr Ehemann, Nachwuchs zu bekommen, und sprach offen über ihre Enttäuschung, wenn die Monatsblutung kam. Umso grösser ist die Freude nun, dass die Familie jetzt zu viert ist.