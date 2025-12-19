Pete Davidson und seine Partnerin Elsie Hewitt sind Eltern geworden. Das Baby ist nach dem verstorbenen Vater des Schauspielers benannt.

Comedian und Schauspieler Pete Davidson (32) ist Vater geworden. Der 32-Jährige und seine Freundin Elsie Hewitt (29) freuen sich über eine kleine Tochter. Scottie Rose Hewitt Davidson wurde bereits in der vergangenen Woche geboren, wie das Paar nun in den sozialen Medien bekannt gab.

«Unser perfekter Engel kam am 12.12.2025 zur Welt», schrieb Hewitt zu mehreren Bildern der Familie auf Instagram. «Mein bisher bestes Werk, ich bin voller Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit.» Die Fotos zeigen die frischgebackenen Eltern, wie sie ihre dick eingepackte Tochter im Arm halten. Das Gesicht des Babys ist nicht zu erkennen.

Scottie ist laut «People»-Magazin nach Pete Davidsons verstorbenem Vater Scott Matthew Davidson benannt, einem Feuerwehrmann aus New York City, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ums Leben kam. Rose ist Elsie Hewitts zweiter Vorname.

Hewitt hatte am 16. Juli via Instagram verkündet, dass sie und Pete Davidson ein Kind erwarten. «Tja, jetzt weiss jeder, dass wir Sex hatten», schrieb sie ganz unkonventionell zu einer Serie privater Schnappschüsse auf Instagram, die auch ein Ultraschallbild enthielt. Der Schauspieler äusserte sich anschliessend ebenfalls öffentlich zu seinem bevorstehenden Vaterglück. «Ich bin sehr, sehr glücklich», erklärte Davidson bei der New Yorker Premiere seines Films «The Home» bei «E! News». Der «Saturday Night Live»-Star freue sich darauf, sich kümmern zu können und seinem Nachwuchs die Kindheit zu geben, «die ich nicht hatte».

Pete Davidson und Elsie Hewitt machten ihre Beziehung im März dieses Jahres öffentlich, nachdem die beiden gemeinsam in Palm Beach, Florida gesichtet wurden. Zwei Monate später zogen das Model und der Schauspieler zusammen, wie eine Quelle dem «People»-Magazin verriet. Beim «Blossom Ball» Mitte Mai in New York standen sie erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Lange Liste berühmter Ex-Freundinnen

Pete Davidson ist ein US-amerikanischer Komiker und Schauspieler («Saturday Night Live») und hat in den vergangenen Jahren vor allem mit seinen berühmten Freundinnen für Schlagzeilen gesorgt. So datete er nicht nur kurzzeitig Reality-TV-Star Kim Kardashian (45), sondern auch die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (52), das Supermodel Kaia Gerber (21), die britische Schauspielerin Phoebe Dynevor (30, «Bridgerton»), die US-amerikanische Schauspielerin und Tochter von Andie MacDowell (67), Margaret Qualley (31), und mit dem US-amerikanischen Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (34) wurde ihm ebenfalls eine Liebschaft nachgesagt. Mit der Sängerin Ariana Grande (32) war er vor ihrer Trennung sogar verlobt.