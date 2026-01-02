SRF-Moderatorin Tanya König spricht über Mutter-Glück

Die ehemalige «Gesichter und Geschichten»-Moderatorin erlebt momentan kürzere Nächte. Aber ist trotzdem voller Tatendrang – die Vorfreude auf ihre TV-Rückkehr ist gross.

Während Tanya König (38) mit der Glückspost spricht, hält sie Tochter Ellie (sechs Monate) im Arm. Anfangs ist die Kleine noch etwas unruhig, doch schon nach kürzester Zeit schläft sie ein. «In den letzten Monaten hat sie schon so viel Neues gelernt. Das ist so herzig», schwärmt die Moderatorin, die noch bis im Sommer durch «Gesichter und Geschichten» führte. Ellie sei ein unkompliziertes Kind. «Sie weint praktisch nie», erzählt Tanya König. Auch die Geburt sei glücklicherweise ohne Komplikationen verlaufen. «Ich kann mich wirklich nicht beklagen.»

Klar, der Schlaf komme etwas zu kurz. Aber sie sei fasziniert davon, was die Hormone mit dem Körper anstellen, so König. «Ich bin mit vier bis fünf Stunden Schlaf teilweise fitter als mein Mann, der die ganze Nacht durchschlafen kann.»

Mit Ehemann Arianit Buzhala (46) teilt sie sich die Kinderbetreuung auf – weil er gerade im Schlussspurt seiner Weiterbildung ist, sei er ohnehin viel zu Hause und könne dann auf Ellie aufpassen. «Er hat mich aber auch schon zu Veranstaltungen, die ich moderiert habe, begleitet. Ich habe unsere Tochter dann einfach zwischendurch gestillt. Sonst wären solche Aufträge so früh nach der Schwangerschaft nicht möglich gewesen», erzählt sie. Ausserdem bekommen die beiden Unterstützung aus dem Umfeld. «Es ist schon eindrücklich, wie so ein Kind die Familie nochmals mehr zusammenschweisst.»

Zurück beim Fernsehen

In wenigen Tagen startet Tanya König wieder bei SRF – vorerst hinter den Kulissen. Sie wird als Redaktorin an rund sechs Tagen pro Monat Gesellschaftsbeiträge für Nachrichtenformate wie die «Tagesschau» und «10 vor 10» produzieren. «Ich freue mich sehr darauf, wieder zu arbeiten.» Und ganz von der Bildschirmfläche verschwindet sie nicht: Im März führt Tanya König, wie schon in den Vorjahren, durch die mehrstündige Oscar-Sendung auf SRF. «Das ist eines meiner Herzensprojekte.

So eine grosse Liveshow ist eine riesige Herausforderung: Man weiss im Gegensatz zu Magazinsendungen nie, was passiert.» Und genau das reize sie sehr.

Wie es danach mit ihrer TV-Karriere weitergeht? «Ich bin mir sicher: Man wird mich immer mal wieder im Fernsehen sehen. Spruchreif ist aber noch nichts.» Das Moderieren wird ohnehin nicht zu kurz kommen: Schon vor der Zeit bei SRF hat Tanya König regelmässig durch Veranstaltungen geführt. Gerade bei Wirtschaftsanlässen ist sie dank ihrer Vielsprachigkeit – sie versteht sechs Sprachen – gefragt.

Tochter wächst mehrsprachig auf

Auch ihre Tochter wird davon profitieren. König spricht mit ihr Portugiesisch, ihr Ehemann Albanisch. «Mir hat die Mehrsprachigkeit viele Türen geöffnet, darum will ich das auch bei Ellie so machen.»

Beim Thema Sprachen ist sich das Paar, das sich vor über sieben Jahren das Ja-Wort gab, einig. Doch hätten sie in den letzten Monaten realisiert, dass der Nachwuchs für die Beziehung zur Herausforderung werden kann. Sie müsse sich in der Rolle als Mama erst zurechtfinden. «Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich Ari genaue Anweisungen gebe, was er mit Ellie machen muss.» Sie realisiere oft erst später, dass sie etwas bremsen müsse. «Er ist der Vater, er weiss genauso gut wie ich, was für unsere Tochter richtig ist. Auch wenn er Dinge mal anders angeht als ich.»

Auch sei die Zeit zu zweit gerade Mangelware – das Kind stehe stets im Fokus. «Aber nur schon die Freude, wenn sie lacht, teilen zu dürfen, ist Entschädigung genug.»



