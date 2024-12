Er wurde verdächtigt, mit dem Tod des One-Direction-Stars zu tun zu haben, jetzt enthüllt ein Kellner neue Details: In einem neuen Interview schildert der Hotel-Angestellte, was er nach seiner letzten Nacht mit Liam Payne als Andenken mitgenommen hatte.

1/8 Liam Payne ist am 16. Oktober nach einem Sturz vom Hotelbalkon in Argentinien auf tragische Weise ums Leben gekommen. Foto: IMAGO/Bestimage

Auf einen Blick Liam Payne starb bei mysteriösem Sturz von Hotelbalkon

Verdächtiger Kellner enthüllt Details der letzten Nacht mit Payne

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am 16. Oktober kam der ehemalige Boyband-Star Liam Payne (†31) beim Sturz vom dritten Stock eines Hotelbalkons in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben. Die Hintergründe zum tragischen Tod sind nach zwei Monaten weiter schleierhaft, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Einer der Verdächtigen, der bereits im November ausgesagt hatte, enthüllt nun Details aus seiner letzten Nacht mit dem «One Direction»-Sänger.

Die Rolex abgelehnt, dafür etwas anderes mitgenommen

Wir erinnern uns: Braian Nahuel Paiz (24) sagte Mitte November aus, dass er Liam Payne zwei Nächte vor dessen Tod getroffen habe. Der Kellner, der wegen Verdachts auf Drogenhandels festgenommen wurde, erklärte, dass er mit dem Sänger Kokain und Whiskey konsumiert habe. «Wir verbrachten die Nacht zusammen und nahmen Drogen», so der Kellner in der argentinischen Nachrichtensendung «Telefe Noticias». Die Drogen an Payne verkauft zu haben, bestreitet der 24-Jährige jedoch vehement. «Sie sagen, ich sei ein Dealer. Die Wahrheit ist, dass ich sie (die Drogen, Anm. d. Red.) nicht verkauft habe.»

Weiter erklärte der Verdächtige im Interview, dass Liam Payne ihm neben Geld auch eine Rolex angeboten habe, die Paiz nach eigenen Angaben nicht angenommen haben soll. Statt der Luxusuhr habe er ein anderes Andenken nach Hause genommen: «Ich habe nichts angenommen, nur eine Zeichnung, die er von einem Teil meiner Augen, meiner Nase und meines Mundes angefertigt hat», erklärt er und zeigt auf den Bereich seines Gesichts, den Payne offenbar skizziert hatte. «Er zeichnet, ich zeichne», fügt er hinzu und sagt: «Ich studiere das, daher hatte ich Zeichnungen.»