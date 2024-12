Am Wochenende findet der jährliche «Jingle Bell Ball» in London statt. Das Event mit Auftritten von Katy Perry und Coldplay wurde mit einer Erinnerung an den verstorbenen Sänger Liam Payne begonnen.

Am «Jingle Bell Ball» in London

1/6 Liam Payne war durch eine Hommage Teil des diesjährigen «Jingle Bell Ball» in London. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON/ddp images

Auf einen Blick Liam Payne beim Jingle Bell Ball in London gedacht

Coldplay und Perrie Edwards traten auf, Katy Perry Hauptact am zweiten Abend

Beim alljährlichen «Jingle Bell Ball» in der O2-Arena in London wurde zu Beginn der Veranstaltung Liam Paynes (1992-2024) gedacht. «Heute Abend erinnern wir uns an Liam Payne», war am Samstagabend (7. Dezember) auf der grossen Leinwand zu lesen, noch bevor der erste Auftritt auf der Bühne stattfand. Dazu wurde das Licht für einen Moment der Stille gedimmt, wie unter anderem der «Mirror» berichtet.

Der Jingle Bell Ball wird seit 2008 jährlich in der britischen Hauptstadt veranstaltet. Das Event erstreckt sich über das ganze Wochenende und lädt die grössten Musikstars zu Konzerten ein. 2019 war der verstorbene Sänger selbst bei der Veranstaltung aufgetreten. In diesem Jahr performten unter anderem Coldplay und Perrie Edwards (31) für das Publikum, am zweiten Abend ist Popstar Katy Perry (40) der Hauptact.

Liam Paynes Tod erschüttert nach wie vor

Liam Payne, der als Mitglied der Boyband One Direction zum Weltstar wurde, verstarb vor zwei Monaten mit nur 31 Jahren. Er stürzte am 16. Oktober mutmasslich unter Drogeneinfluss vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires, Argentinien. Sein Tod löste eine Welle der Bestürzung aus. Zahlreiche Fans pilgerten zu Wirkungsstätten des Künstlers und gedachten ihm stundenlang.

Seine einstigen Bandkollegen Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) meldeten sich ebenfalls alle mit emotionalen Statements im Netz. Malik verschob extra einige Termine seiner Solo-Tour. Sein Konzert nach dem Verlust beendete er dann ebenfalls mit einer Hommage: «Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder», stand auf dem Bildschirm zu lesen.