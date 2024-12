1/6 Liam Paynes tragischer Tod am 16. Oktober war ein grosser Verlust für seine Freundin Kate Cassidy, … Foto: imago/Future Image

Livia Fietz Redaktorin People

Vor nicht ganz zwei Monaten mussten Fans, Freunde und Familie nach seinem tragischen Tod Abschied vom One-Direction-Star Liam Payne (1993–2024) nehmen – darunter auch seine Freundin, die Influencerin Kate Cassidy (25). Das Paar hatte sich Ende 2022 kennengelernt und wollten sich gemäss Cassidy demnächst das «Ja»-Wort geben. Kurz vor Paynes Tod waren sie gemeinsam in ein Miethaus in Wellington, Florida, gezogen. Dieses steht jedoch laut «tmz» seit Ende Oktober wieder zum Verkauf. Doch das ist nicht die einzige Veränderung in Cassidys Leben.

Laut einem Bericht von «Page Six» führte die 25-Jährige dank der finanziellen Unterstützung des verstorbenen Sängers einen luxuriösen Lebensstil. Wie das Magazin von Insidern erfuhr, unterstützte Payne Cassidy grosszügig monatlich mit 10'000 Dollar (8800 Franken) für Lebenshaltungskosten und liess sie auch seine Kreditkarte für Shopping-Trips nutzen. Dabei soll Cassidy bis zu 25'000 Dollar (22'000 Franken) pro Monat ausgegeben haben.

Diese Zeiten sind nun vorbei. Ein enger Freund von Cassidy sagte dem US-Magazin: «Sie wird nicht mehr den gleichen Lebensstil führen können wie mit Liam, aber es wird ihr gut gehen.» Die Influencerin verdiene ihr eigenes Geld mit Partnerschaften auf sozialen Medien. «Also ist es nicht so, dass sie nirgendwo hingehen kann. Sie hat natürlich nicht das Vermögen von Liam, aber sie ist nicht pleite.»

Cassidy erhebt keinen Anspruch auf Paynes Erbe

Trotz der finanziellen Veränderungen betont der Freund weiter, dass Cassidy keine Ansprüche auf Paynes Nachlass erheben wolle: «Sie sagt, dass sie nichts aus seinem Nachlass beanspruchen wird, weil sie nicht verheiratet waren und er einen Sohn hat». Gemeint ist Sohn Bear (7), den Payne aus einer früheren Beziehung mit Sängerin Cheryl Tweedy (41) hat.

«Natürlich bedeutet Paynes Tod ein finanzieller Rückschlag, aber ihre Trauer hat nichts mit dem Geld zu tun – sie ist traurig, weil sie Liam verloren hat. Das Geld spielt im Vergleich dazu keine Rolle. Aber sie wird umziehen und sich neu orientieren müssen, […] während sie heilt.»

Nur wenige Tage nach Paynes Tod im Oktober war die Influencerin von Florida nach England gereist, um seiner Familie und seinen Freunden nahe zu sein. Dort lebte sie in London und erwies ihm bei seiner Beerdigung neben den verbliebenen Mitgliedern von One Direction die letzte Ehre. Inzwischen soll sie wieder in die USA zurückgekehrt sein.