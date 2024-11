Morgen, dem 20. November, soll die Beerdigung des verunglückten One-Direction-Stars Liam Payne in der Nähe von London stattfinden. Berichten zufolge werden seine ehemaligen Bandkollegen und andere Prominente erwartet. Die Familie plant eine private Zeremonie.

One Direction nehmen Abschied von ihrem verstorbenen Freund

One Direction nehmen Abschied von ihrem verstorbenen Freund

1/7 Liam Payne starb am 16. Oktober nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Am 20. November soll die Beerdigung des Sängers stattfinden. Foto: AFP

Auf einen Blick Liam Paynes Beerdigung findet am 20. November statt

Die übriggebliebenen One-Direction-Stars werden erwartet

Weitere Prominente nehmen mit der Familie Abschied Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der tragische Tod des ehemaligen One-Direction-Sängers Liam Payne (†31) erschüttert weiterhin die Musikwelt. Wie «The Sun» berichtet, soll die Beerdigung des Musikers morgen, dem 20. November, in den Home Counties nahe London stattfinden. Payne war letzten Monat vom Balkon seines Hotelzimmers in Argentinien gestürzt und seinen Verletzungen erlegen.

Weiter berichtet die britische Zeitung, dass Paynes ehemalige Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) an der Trauerfeier teilnehmen werden. Auch seine Freundin Kate Cassidy (25) und Musikmogul Simon Cowell (65) sollen auf der Gästeliste stehen. Paynes Vater Geoff Payne (66) war mit dem Leichnam seines Sohnes aus Argentinien zurückgeflogen. Die Familie hatte zuvor erklärt: «Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden uns an seine freundliche, lustige und mutige Seele erinnern.»

Private Zeremonie mit musikalischer Hommage

Inzwischen wurden in Argentinien drei Personen im Zusammenhang mit Paynes Tod angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft geht es um «Aussetzung mit Todesfolge» sowie die Beschaffung und Weitergabe von Drogen. Umfangreiche Ermittlungen wurden durchgeführt, darunter die Auswertung von über 800 Stunden Videomaterial und zahlreiche Zeugenaussagen. Die Staatsanwaltschaft betonte, es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter am Tod des Sängers. Auch Selbstmord wurde ausgeschlossen. Die genauen Umstände von Paynes Sturz in Buenos Aires bleiben weiter unklar. Die argentinischen Behörden setzen ihre Ermittlungen fort. Einige von Paynes persönlichen Geräten werden noch ausgewertet.

Familie bittet um Privatsphäre

Paynes plötzlicher Tod im Alter von nur 31 Jahren hat Fans weltweit erschüttert. Der Sänger hinterlässt seinen Sohn Bear (7), den er mit der Sängerin Cheryl Tweedy (41) hat. Die Beerdigung soll im engsten Kreis stattfinden. Für die Öffentlichkeit und Medien wird es keine Möglichkeit zur Teilnahme geben. Die Familie bittet um Respektierung ihrer Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Der Tod des beliebten Sängers markiert das tragische Ende einer steilen Karriere. Mit One Direction wurde Payne zum Weltstar, bevor er auch als Solokünstler Erfolge feierte. Wie «The Sun» berichtet, planen Paynes ehemalige Bandkollegen eine musikalische Hommage bei der Trauerfeier. Weitere Details dazu wurden aber nicht bekannt.