Dana Diekmeier zieht einen Schlussstrich: Nach der Trennung von Ehemann Dennis im April lässt sie sich jetzt ein gemeinsames Partnertattoo überstechen. Die Botschaft scheint klar: Von ihrem Ex will sie nichts mehr wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dana Diekmeier (40) lässt Partnertattoo nach Trennung von Dennis entfernen

Tattoo-Überstechen als symbolischer Schlussstrich nach 16 Jahren Ehe mit 4 Kindern

Tochter Delani (15) seit 2025 an Krebs erkrankt, Befunde stabil laut Januar

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit Wochen sorgt die Trennung von Dennis (36) und Dana Diekmeier (40) für Schlagzeilen. Im April liess Dana Diekmeier auf ihrem Instagram-Account die Bombe platzen, dass die beiden nach fast 16 Ehejahren und vier gemeinsamen Kindern getrennte Wege gehen.

Nachdem sie zuletzt öffentlich Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann erhoben hat, ist Dana Diekmeier nun offenbar bereit, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Die 40-Jährige will ihren Ex nicht nur aus ihrem Leben, sondern auch von ihrer Haut verbannen. Darum liess sie sich nun ein gemeinsames Partnertattoo überstechen, wie sie auf Instagram mitteilte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zeit für einen Neuanfang

«Sag Nein zu Partnertattoos», so die Botschaft, die Dana Diekmeier per Instagram-Story mit ihren Followern teilte. Das Foto zeigt Diekmeier im Tattoostudio, während ein Tattoo-Artist gerade mit einer Nadel an ihrem Unterarm zugange ist. Die einstige Partnerin des Fussballprofis Dennis Diekmeier macht somit deutlich: Die Beziehung der beiden, aus der 2010 eine Ehe wurde, ist endgültig Geschichte.

Was genau hier überdeckt wird – und mit welchem neuen Motiv – ist nicht erkennbar. Doch das aussagekräftige Bild macht deutlich: Dana Diekmeier will hier etwas verschwinden lassen, das sie an ihre in Scherben liegende Ehe erinnert. Es wirkt, als sei sie bereit für einen Neuanfang.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Entscheidung folgt öffentlichem Streit

Vor kurzem sorgten Diekmeiers Anschuldigungen, ihr Ex habe ihre schwer kranke gemeinsame Tochter Delani (15) belogen, für Furore. Er habe seiner Tochter gegenüber geleugnet, eine neue Partnerin zu haben, und damit ihr Vertrauen missbraucht. In der Öffentlichkeit würde ihr Ex-Mann, der behauptet, seine Partnerin erst nach der räumlichen Trennung von seiner Familie kennengelernt zu haben, die Tatsachen nicht wahrheitsgemäss darstellen.

Delani ist seit etwa einem Jahr an Krebs erkrankt. Seitdem muss sie immer wieder lange Spitalaufenthalte über sich ergehen lassen. Im Januar meldete sich Dana Diekmeier mit einer hoffnungsvollen Botschaft: «Danke für die vielen lieben Nachrichten. Delanis Befunde sind stabil – das ist ein Teilerfolg.»