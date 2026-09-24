Nach ihrem Verzicht auf Make-up kehrt Pamela Anderson glamourös zurück. Mit ihrem Look begeistert sie auf der Mailänder Modewoche und verrät auch, wer ihre Inspiration war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pamela Anderson, 59, überrascht bei Mailänder Modewoche mit Smokey-Eye-Look

Look inspiriert von «Kleopatra» in moderner Interpretation, betont natürliche Züge

Seit 2023 meist ungeschminkt, nannte sie Verzicht «befreiend und spassig»

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Eigentlich hat Pamela Anderson (59) 2023 den Schminkkasten an den Nagel gehängt. Doch nun überraschte die Schauspielerin bei der Mailänder Modewoche mit einem glamourösen Comeback.

Der dramatische Smokey-Eye-Look bildete einen intensiven Kontrast zu ihrem goldenen Kleid und zog viele Blicke auf sich: Die Mischung aus rauchigen Taupe-Tönen und pechschwarzem Eyeliner setzte ihre Züge gekonnt in Szene. Auf Instagram verriet die ehemalige «Baywatch»-Darstellerin auch direkt die Inspiration hinter dem Styling: «Kleopatra, aber in moderner Interpretation.»

Freiheit statt Beauty-Diktat

Seit 2023 zeigt sich Anderson auf den roten Teppichen der Welt überwiegend ungeschminkt – so beispielsweise auch 2024 am Zurich Film Festival. Im Gespräch mit der «Elle» beschrieb sie diesen Verzicht einst als «befreiend, spassig und auch ein bisschen rebellisch».

Als Fundamentalkritik an der Schönheitsindustrie verstehe sie ihre No-Make-up-Devise jedoch nicht: «Das habe ich für mich selbst getan», betonte das frühere Playboy-Model.

Ein Hauch von 90er-Nostalgie

Ihr aktuelles Erscheinungsbild erinnert unverkennbar an die «Pammy» der 90er-Jahre. Während ihr Glamour-Styling damals jedoch noch aus deckender Foundation, starker Bräune und intensiv umrandeten Lippen bestand, blieb der Look dieses Mal dezenter.

Visagistin Pat McGrath (56) setzte auf eine feine Balance, indem sie Pamelas natürlichen Teint durchscheinen liess. Das Ergebnis ist zwar kein für Anderson mittlerweile typischer Alltagslook, aber eben auch keine Rückkehr zu alten Exzessen: Durch das Zusammenspiel von natürlichen Sommersprossen und intensiv betonten Augen verschmelzen zwei ikonische Beauty-Phasen zu einem stilvollen Ganzen.