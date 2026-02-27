Pamela Anderson geniesst ihr Singleleben

«Baywatch» machte sie zum weltweiten Sexsymbol. Heute geht Pamela Anderson eigene Wege. Mit ihrem selbstbewussten No-Make-up-Look und klaren Worten distanziert sich die Schauspielerin von ihrem früheren Image.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pamela Anderson, 58, distanziert sich klar von ihrem Sexsymbol-Image

Romanze mit Liam Neeson 2025, Beziehung blieb aus nach einer Woche

Fünf Ehen, heute Fokus auf Schauspielerei, Gärtnerei und Tierschutz

Einst das Sexsymbol einer ganzen Generation dank ihrer Rolle in «Baywatch», geniesst Pamela Anderson (58) heute ihre Freiheit. «Ich brauche niemanden, der mir im Weg steht», sagte sie im Interview mit dem Magazin «Another».

Die Schauspielerin distanziert sich klar von ihrem früheren Image als Sexsymbol. Ihr «No-Make-up-Look» ist mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden. Selbstbewusst erklärt sie: «Ich muss niemandem mehr gefallen. Das ist wahre Freiheit.»

Pamela Anderson war fünfmal verheiratet und in der Vergangenheit oft mit ihren turbulenten Beziehungen in den Schlagzeilen. Heute glaubt sie nicht mehr daran, dass romantische Liebe von Dauer sein kann. «Da sind wir uns doch alle einig», sagt sie.

Statt sich in eine neue Beziehung zu stürzen, widmet sich die Kanadierin mit Leidenschaft ihren Hobbys wie der Schauspielerei, Gärtnerei und dem Tierschutz. Ein Mann? Den braucht sie nicht. Sie zitiert den indischen Guru Osho: «Die Fähigkeit, allein zu sein, ist die Fähigkeit zu lieben.»

Anderson geniesst Flirts

Weiter sagt sie: «Ab und zu flirte ich mit jemandem oder jemand möchte mit mir essen gehen oder über die Zukunft sprechen. Und das ist aufregend. Aber dann denke ich mir: Okay, ich bin jetzt wieder für ein ganzes Jahr versorgt, danke.»

Im Jahr 2025 sorgten Gerüchte um eine Romanze mit Hollywood-Star Liam Neeson für Aufsehen. Die beiden drehten gemeinsam den Film «The Naked Gun» und wurden später vertraut in New York und London gesehen. Anderson bestätigt im Interview, dass während der Dreharbeiten «etwas» zwischen ihnen war. Nach einer romantischen Woche in Neesons Landhaus entschieden sich die beiden jedoch, dass sie besser als Freunde funktionieren.