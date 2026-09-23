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Nach Israel-Boykott
Niederlande kehren zum Eurovision Song Contest zurück

Die Niederlande kehren 2027 zum Eurovision Song Contest zurück – trotz Boykotts 2026 wegen Israels Teilnahme. Eine Umstrukturierung der Zuständigkeiten ermöglicht den Start in Burgas, Bulgarien.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Die Niederlande kehren zum ESC zurück. Hier im Bild: der niederländische Vertreter von 2024, Joost Klein.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Niederlande kehren 2027 mit neuem Sender zum ESC zurück
  • NPO fordert Fokus auf «verbindenden Charakter» des Wettbewerbs wegen geopolitischer Unruhen
  • ESC 2027 in Burgas: Kanada erstmals dabei, Schweiz plant ihren Beitrag
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Michel ImhofTeamlead People

Die Niederlande boykottierten den Eurovision Song Contest 2026 wegen der Teilnahme Israels. Der bislang ausführende Sender Avrotros kehrt 2027 weiterhin nicht zum ESC zurück. Jetzt organisiert die Rundfunkorganisation NPO die Zuständigkeiten neu. Das macht den Weg frei für die ESC-Rückkehr der Niederlande im bulgarischen Burgas.

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«Es ist wichtig, dass wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt gerade jetzt Teil dieses verbindenden europäischen Ereignisses bleiben – eines Ereignisses, das ernsthafte Schritte in Richtung eines Formats unternehmen will, das die Zeit, in der wir leben, besser widerspiegelt», sagt Jurre Bosman, Mediendirektor vom Rundfunk NPO in einer Medienmitteilung. «Das bedeutet auch, dass wir den Wünschen von Hunderttausenden niederländischen Eurovision-Fans nachkommen, und genau dafür sind wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt letztendlich da.»

«Verbindender Charakter» soll in den Mittelpunkt rücken

«Wir sind uns bewusst, dass die Teilnahme am Eurovision Song Contest in den Niederlanden gemischte Gefühle hervorruft. Wir haben die EBU ausdrücklich gebeten, den verbindenden Charakter des Wettbewerbs angesichts einer Zeit geopolitischer Unruhen, von Krieg und Polarisierung wieder in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu rücken», ergänzt Jan de Ranitz, Vorstandsvorsitzender der NPO. Neu wird der Sender NOS vom ESC berichterstatten, die Shows auf NPO Start und NPO 1 ausgestrahlt. Der niederländische Beitrag wird Senderübergreifend gesucht. 

Mit der Rückkehr der Niederlande verkleinert sich das Feld der boykottierenden Länder um eine Nation. Irland bekräftigt weiterhin, nicht Teil des ESC sein zu wollen. Spanien, Island und Slowenien haben noch nicht kommuniziert, wie sie mit einer allfälligen Teilnahme 2027 umgehen. 

Kanada nimmt erstmals am ESC teil

Der Eurovision Song Contest steigt vom 11. bis 15. Mai 2027 im bulgarischen Burgas. Wer für die Schweiz antritt, steht noch nicht fest. Kanada ist erstmals beim grössten Musikwettbewerb der Welt dabei. Zudem kündigte Nordmazedonien eine Rückkehr an.

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