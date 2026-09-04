ESC-Siegerin Netta Barzilai zeigt sich deutlich verändert: Nach Warnungen ihrer Ärzte nahm die 33-Jährige aus Tel Aviv stark ab, um gesundheitliche Risiken wie Leberprobleme und Fruchtbarkeitsstörungen zu verringern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Netta Barzilai hat stark abgenommen, aus gesundheitlichen Gründen und Ärzterat

Die ESC-Gewinnerin leidet an angeborener Nebennierenhyperplasie, einer Stoffwechselkrankheit

Mit 18 Magenbypass, später Tanztraining; jetzt gesund und selbstbewusst

Saskia Schär Redaktorin People

Netta Barzilai (33), die 2018 mit ihrem schrillen ESC-Hit «Toy» die Herzen der Zuschauer eroberte, zeigt sich auf Instagram deutlich erschlankt. Die israelische Sängerin, einst für ihre Body-Positivity-Botschaften gefeiert, hat sichtbar an Gewicht verloren – doch der Grund dahinter ist ernst: ihre Gesundheit.

Wie die «Jerusalem Post» berichtet, warnten Ärzte die 33-Jährige vor gravierenden Folgen, wenn sie ihr Gewicht nicht reduziere. Hohe Blutfettwerte, Leberprobleme und das Risiko von Fruchtbarkeitsstörungen hätten Netta zum Umdenken gezwungen. Zusätzlich leidet die Sängerin seit ihrer Geburt an einer angeborenen Nebennierenhyperplasie, einer Stoffwechselerkrankung, die unter anderem die Hormonproduktion beeinflusst und gesundheitliche Probleme wie Zyklusstörungen und Unwohlsein verursacht.

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«Frei in meinem Körper sein»

In der israelischen Tanzshow «Dancing with the Stars» sprach Netta 2024 offen über ihren langen Leidensweg. «Die letzten 30 Jahre war ich ziemlich genervt von meinem Körper. Ich habe nie wirklich verstanden, was mit ihm nicht stimmt», erklärte sie. Der Weg zu ihrer neuen Figur begann mit einer Magenbypass-Operation im Alter von 18 Jahren. Doch erst durch eine strikte Ernährungsumstellung, regelmässiges Training und intensives Tanztraining während der Show gelang der Durchbruch.

«Es macht Spass, darin erfolgreich zu sein. Es ist schön, etwas zu schaffen, das ich mein ganzes Leben lang nicht konnte: mich so zu bewegen, wie ich es möchte. Frei in meinem Körper zu sein», sagt Netta über ihre Transformation, betont aber: «Es geht nicht um Schönheitsideale, sondern um meine Gesundheit.» Ihre Botschaft bleibt: «Wir sind schön – in all unseren Formen, in allen Farben und Grössen!»

Warnung auch bei «GZSZ»-Star

Beim einstigen «GZSZ»-Darsteller Thomas Drechsel (39) – er spielte Tuner – war es ebenfalls die Warnung seiner Ärztin, die ihn zu einer drastischen Abnahme bewog, wie er gegenüber «Stern» erklärte. «Herr Drechsel, Sie sind übergewichtig. Wenn sie dagegen nichts tun, müssen Sie in den nächsten Jahren mit Schlaganfällen und Diabetes rechnen», habe ihm die Ärztin gesagt.

Daraufhin nahm er innerhalb von drei Monaten fast 30 Kilogramm ab, indem er auf Alkohol verzichtete und seine Ernährung leicht anpasste. Da die Selbstdisziplin am Wochenende allerdings nachliess, war das Gewicht schnell wieder drauf, weshalb er sich bei Weight Watchers anmeldete. Sein Gewicht hält er mittlerweile seit acht Jahren. Auf Instagram teilt Drechsel heute mit Begeisterung Diät- sowie reguläre Rezepte.

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