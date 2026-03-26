Laura Maria Rypa findet zu Gott

Laura Maria Rypa zeigt sich auf Instagram plötzlich sehr verletzlich – und gläubig. Die Influencerin verrät ihren Fans, dass sie «zurück zu Gott» gefunden habe. Dazu postet sie sogar ein Bibelzitat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Laura Maria Rypa postet emotionalen Text auf Instagram

Überraschendes Bibelzitat betont ihren Weg zurück zu Gott und Heilung

Jeremia 29:13 als Quelle: Hoffnung und Rückkehr zum Glauben hervorgehoben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Ein Foto von einer Gesichtshälfte, die Augen geschlossen, eine Träne läuft ihr über die Wange. So präsentiert sich Laura Maria Rypa (30) in ihrer neuesten Instagram-Story. Dazu stellt die Influencerin einen langen Text, bei dem man sich fragt, ob alles in Ordnung ist.

«Ich gehe gerade meinen eigenen Weg. Einen Weg zurück zu mir selbst», beginnt sie ihren Post. Der nächste Satz lässt aufhorchen: «... und auch zurück zu Gott.» Ein Statement, das überrascht – denn weitherum bekannt war Rypas offenbar starker Glaube nicht.

Sie zitiert Jeremia 29:13

Auch ein Bibelzitat postet die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33). «Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt ...». Das Zitat bricht mitten im Satz ab, doch im Ganzen heisst es: «Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.» Der Vers stammt aus dem Alten Testament, dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 13, kurz Jeremia 29:13.

Der Kontext des Zitats liegt im babylonischen Exil. Gott verspricht dort dem Volk Hoffnung und Rückkehr, wenn sie sich ihm wieder zuwenden. Babylon wird in der Bibel als Ort des Unglaubens, der Unzucht und der Unterdrückung dargestellt. Mit dem Zitat soll den vom Glauben entfernten Menschen gesagt werden, dass Hoffnung für sie besteht, solange sie sich Gott wieder zuwenden.

«Ich bin nicht perfekt»

In ihrer Story schreibt Laura Maria Rypa weiter, dass sie «viel erlebt» und auch «Fehler gemacht» habe. «Ich bin nicht perfekt und werde es auch nie sein. Und ich arbeite jeden Tag daran, zu heilen.» Dann spricht sie etwas an, bei dem man sich fragt, von wem sie redet – konkret wird sie allerdings nicht. «Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte. Manche Wahrheiten habe ich erst erfahren, als es schon zu spät war. Und sie haben mich auf eine Weise getroffen, die schwer in Worte zu fassen ist.» Es seien Dinge, die man nicht «einfach verarbeitet. Dinge, die Zeit brauchen. Ehrlichkeit. Und viel innere Arbeit.»

Sie beendet ihre Story mit den Worten: «Ich entscheide mich für Heilung. Für meinen Frieden. Für meine Kinder. Für meinen Glauben. Und vor allem – für mich selbst.»