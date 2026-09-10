Amira Aly (33) kämpft im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft mit starken Übungswehen. Ihre Frauenärztin rät zur Schonung, weshalb sie die Verleihung des Deutschen Filmpreises am Mittwochabend absagen musste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amira Aly erlebt schwierige Schwangerschaft, sagt Events ab

Übungswehen und Erschöpfung zwingen sie zu Ruhe, Beine hochlegen empfohlen

Mit zwei Söhnen jongliert sie Alltag, Baby kommt in einigen Wochen

Saskia Schär Redaktorin People

Amira Aly (33) befindet sich im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft – und das setzt ihr ziemlich zu. Mit den Worten «Ich weiss, es ist hier ein bisschen ruhiger, aber ich habe einfach auch keine Energie aktuell» meldet sie sich bei ihren Fans auf Instagram. Eigentlich wäre sie am Mittwochabend bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises gewesen, hatte sich bereits fest darauf gefreut. «Aber meine Frauenärztin hat mir gestern davon abgeraten», so Aly.

Mittlerweile habe sie schon «ganz, ganz viele Wehen, also Übungswehen». Bei solchen sogenannten Braxton-Hicks-Kontraktionen zieht sich die Gebärmutter kurz zusammen, um sich auf die spätere Geburt vorzubereiten – sie sind völlig normal, meist unbedenklich und leiten noch keine Geburt ein. Es sei zwar noch alles gut, «aber ich sollte mich schonen und einfach so viel es geht die Beine hochlegen». Dagegen hat sie nichts einzuwenden, «weil alles andere ist gerade echt furchtbar anstrengend».

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Sie fragt sich nicht nur, wann es besser wird, sondern auch, wie schlimm es noch werden kann. «Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drin bleiben, bitte», meint Aly, die nun auch kaum noch Sport macht und versucht, auf ihren Körper zu hören.

«Manchmal eben auch nicht»

Beine hochlegen und schonen klingt zwar gut, doch ganz so einfach scheint das nicht umsetzbar zu sein, ist sie doch Mutter von zwei kleinen Jungs (5 und 6 Jahre alt). Diese stammen aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48). Die Kinder seien zwar «sehr feinfühlig geworden» und «wirklich ganz, ganz süss», aber «manchmal eben auch nicht».

Über den gemeinsamen Nachwuchs mit Partner Christian Düren (36) informierte Aly Mitte Mai. Wann genau das Baby – es wird ein Mädchen – das Licht der Welt erblicken soll, hat sie jedoch nie verraten.