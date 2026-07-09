Lange wusste man gar nichts von der Beziehung der beiden. Jetzt sorgen US-Schauspieler Luke Wilson und seine Freundin Kendall Yates mit ihrem Nachwuchs für eine Überraschung.

Bruder von Owen Wilson wird mit 54 zum ersten Mal Vater

Bruder von Owen Wilson wird mit 54 zum ersten Mal Vater

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luke Wilson (54) und Freundin Kendall Yates (24) haben ein Baby

Beziehung mit 30 Jahren Altersunterschied wurde bis 2023 geheim gehalten

Wilson wurde erstmals mit Tochter bei Netflix-Promo in Kalifornien gesehen

Sophie Ofer Redaktorin People

US-Schauspieler Luke Wilson (54) im Babyglück: Er und seine Freundin Kendall Yates (24) haben ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheissen. Wilson und die 30 Jahre jüngere Yates werden somit beide zum ersten Mal Eltern.

Dass der 54-Jährige «Natürlich blond»-Star ein Kind erwartet, war zunächst nicht öffentlich bekannt. Doch bei einer Promo-Veranstaltung für die neue Netflix-Serie des Schauspielers «The Hawk» in Newport Beach, Kalifornien (USA) gab es dann die Überraschung: In einer Trage brachten die frischgebackenen Eltern ein kleines Töchterchen mit, wie «Page Six» berichtet.

Sie hielten die Beziehung geheim

Luke Wilson, der Bruder des berühmten Hollywood-Stars Owen Wilson (57), ist mit 54 Jahren nun offiziell Vater. Schon 2007 schwärmte er davon, sich einmal Kinder zu wünschen. «Ich habe keine Freundin, aber ich hätte nichts dagegen. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann Kinder», sagte der damals 36-Jährige.

Die Sache mit der Freundin hat nun offenbar geklappt. Jedoch halten Wilson und Yates ihre Beziehung weitestgehend unter Verschluss. Zum ersten Mal wurden sie 2023 bei einem Spaziergang zusammen gesehen. Yates war damals 21. Weihnachten desselben Jahres verbrachten sie bereits als Paar, wie US-Medien berichten. Im Juni 2024 brachte Wilson sie zur After-Party der Premiere des Films «Horizon: An American Saga – Chapter 1» mit.

Beziehung sorgt für Diskussionen

Ob der dramatische Altersunterschied zwischen Wilson und Yates Grund für die Geheimhaltung ist? Jedenfalls sorgt er im Netz für Diskussionen. «Ich frage mich, wie alt ihr Vater ist? Stell dir vor, dein Vater ist älter als dein Grossvater», schreibt etwa eine Userin auf Facebook. «Sie ist altersmässig näher an ihrem Kind als an ihrem Partner», bemerkt eine weitere.

«Sie war noch nicht mal auf der Welt, als ‹Natürlich blond› rauskam», schreibt jemand im Diskussionsforum Reddit. Und zum Running-Gag im Netz wird der Spruch: «Der Altersunterschied hätte ein Baby haben können.»