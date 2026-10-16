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«Ich weiss, dass etwas kommt»:Ex-Schlagerstar Michelle ist für das Schlimmste vorbereitet

Gasmaske und Elektroschocker
Sängerin Michelle ist auf den Ernstfall vorbereitet

Michelle wappnet sich für die Apokalypse. Sollte eine Katastrophe ausbrechen, ist die Sängerin vorbereitet, wie sie nun im Podcast «Ungefiltert on Fire» verrät.
Publiziert: vor 1 Minute
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Sängerin Michelle bereitet sich auf die Apokalypse vor.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

  • Sängerin Michelle rechnet mit dem Ende der Welt
  • Sie besitzt deshalb eine Notfall-Kiste mit Gasmasken, Elektroschocker und Wasserfilter
  • Auch andere Promis bereiten sich auf die Apokalypse vor
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Sabrina RhynerRedaktorin People

Wenn es hart auf hart kommt, dann ist Ex-Schlagerstar Michelle (54) gerüstet. Im Podcast «Ungefiltert on Fire» erklärt sie, dass sie fest mit dem Ende der Welt rechnet, wie wir sie heute kennen. Der Grund: Die Menschheit gehe «in die fünfte Dimension» über.

«Ich weiss, dass das kommt», betont die 54-Jährige. Damit im Chaos nichts schiefgeht, steht bei ihr seit Jahren eine prall gefüllte Notfallkiste. Der Inhalt dieses «Sicherheitskastens» reicht von Seifenblättchen über Elektroschocker und Gasmasken bis hin zu einer Filteranlage, die dreckiges Wasser trinkbar machen soll. «Also was das angeht, bin ich vorbereitet», stellt sie klar. Wann genau Tag X kommt, weiss sie zwar nicht – nur, dass er unvermeidbar ist.

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Schluss mit Schlager

Nach 34 Jahren im Rampenlicht hängt Michelle nun das Mikrofon an den Nagel. Künftig will sie als spirituelle Heilerin Wakan durchstarten. Die Basis für diese neue Karriere legte sie bereits vor rund zwölf Jahren mit einer Ausbildung zur Heilerin, später folgte eine Ausbildung zum Medium.

Übrigens, Michelle ist mit ihrer Vorsorge keineswegs allein. In der Promi-Welt gibt es einige sogenannte Prepper, also Menschen, die sich akribisch auf Notfälle oder den Kollaps der Gesellschaft vorbereiten.

«Ihr habt drei Tage Zeit»

Ein Beispiel ist US-Rapper Post Malone (31). Er erwarb ein Anwesen in Utah mit fünf Schlafzimmern und sieben Bädern. Die Residenz befindet sich auf einem fast drei Hektar grossen Grundstück.

«Sobald eure Kreditkarten nicht mehr funktionieren und die Banken zusammenbrechen, habt ihr genau drei Tage Zeit, um zu verschwinden», warnte der «Congratulations»-Interpret einst im Interview mit «Montreality». Sein dringender Appell an seine Fans: Man solle sich auf niemanden verlassen und «baut euch einen Turm». Für den Fall der Fälle ist sein eigener Zufluchtsort jedenfalls bestens ausgestattet – inklusive Weinkeller, Fitnessraum, Basketballplatz und Pool.

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