Fünf Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Emilio hat sich Simone Ballack auf Instagram zu Wort gemeldet. In wenigen Zeilen wendet sie sich an alle drei Söhne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simone Ballack gedenkt am 5. August ihres verstorbenen Sohnes Emilio.

2021 starb Emilio Ballack (18) bei einem Quad-Unfall in Portugal.

Michael Ballack nennt 2026 den Verlust einen «Verdrängungsprozess» im Sky-Format.

Vier kurze Zeilen, mehr braucht Simone Ballack (50) nicht, um an diesem schweren Tag alles zu sagen. «Ich liebe alle meine drei Kinder gleich», schreibt die Unternehmerin am 5. August auf Instagram, dazu drei rote Herzen. Und weiter: «Egal wo sie gerade sind! Miss you all. Eure Mama». Der Beitrag kommt ohne viel Erklärung aus. Am 5. August 2021 ist ihr Sohn Emilio (2002-2021) im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall auf dem Anwesen der Familie in Portugal ums Leben gekommen.

In ihrem Instagram-Beitrag veröffentlicht Ballack alte Bilder aus den Kindertagen ihrer drei Söhne. In den Kommentaren meldet sich Promi-Kollegin Claudia Effenberg (60) zu Wort: «Du bist eine gute Mama», schreibt sie. Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen (55) kommentiert ein rotes Herz.

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«Bin durch all das stark geworden»

Neben Emilio haben Simone Ballack und ihr Ex-Mann, der frühere deutsche Fussballnationalspieler Michael Ballack (49), die Söhne Louis (geb. 2001) und Jordi (geb. 2005). An Sohn Emilio erinnerte Simone Ballack in den vergangenen Jahren immer wieder in den sozialen Medien.

Zum Beispiel an Emilios Geburtstag am 19. September, am Muttertag oder am 5. August würdigte sie ihn. Zum dritten Todestag stellte sie auf Instagram eine ganze Bilderreihe aus verschiedenen Lebensabschnitten zusammen und schrieb, er fehle ihr «mehr als Worte es je ausdrücken könnten».

Auch im «Dschungelcamp» sprach sie Anfang des Jahres über ihren Schicksalsschlag. Sie wolle Emilio nicht totschweigen, sie möge es sogar, wenn Leute Geschichten über ihn erzählen. Sie sei froh, «dass ich durch all das stark geworden bin und niemanden mehr brauche, ausser meine Kinder».

Michael Ballack spricht nur selten über den Verlust. Anfang 2026 machte er im Sky-Format «Meine Geschichte – Das Leben von Michael Ballack» eine Ausnahme und nannte seinen Umgang mit dem Tod des Sohnes einen «Verdrängungsprozess». Wer so etwas nicht erlebt habe, könne sich kaum vorstellen, wie schwer es zu bewältigen sei. Halt würden ihm der Alltag, die Familie, die Arbeit und seine beiden weiteren Söhne geben.

«Frieden» mit einem Land

Wenige Wochen vor dem fünften Todestag kehrte Simone Ballack bewusst nach Portugal zurück, in jenes Land, das sie in einer Instagram-Story «wunderschön» und zugleich «schicksalsträchtig» nannte. Nach fünf Jahren wolle sie «Frieden» mit diesem Ort schliessen, schrieb sie und versah den kurzen Aufenthalt mit dem Hashtag «healing».

Simone und Michael Ballack waren seit 1998 ein Paar. Nach der Geburt der drei gemeinsamen Söhne heirateten sie am 14. Juli 2008, 2012 folgte die Scheidung.