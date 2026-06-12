Simone Ballack besucht Sterbeort von Sohn Emilio (†18)

Vor fünf Jahren verstarb der Sohn von Simone Ballack bei einem Quad-Unfall. Nun reist sie erstmals an den Ort des Geschehens, um «damit ihren Frieden zu schliessen».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simone Ballack erinnert sich an Sohn Emilio, der 2021 in Portugal starb

Er starb mit 18 bei einem Quad-Unfall auf tragische Weise

Im Oktober 2025 gedachte sie ihm emotional zu seinem 23. Geburtstag

Silja Anders Redaktorin People

Es war eine Schocknachricht, die vor fünf Jahren bekannt wurde: Der Sohn von Simone (50) und Michael Ballack (49) verunfallte mit einem Quad in Portugal tödlich. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Lange vermieden es die geschiedenen Eheleute, über diesen schmerzhaften Verlust zu sprechen. Noch länger sträubte sich Simone Ballack, den Ort des Geschehens zu besuchen. Zu gross war der Schmerz, zu schrecklich die Bilder im Kopf.

Sie möchte Frieden schliessen

Jetzt stellt sie sich ihrer Vergangenheit. Sie reist an den Ort, an dem ihr Sohn gestorben ist. Dabei geht es ihr aber nicht darum, nur die Stelle zu sehen, an dem es passiert ist, sondern um etwas anderes, wie sie in einer Instagram-Story schreibt: «Versuche, meinen Frieden mit diesem wunderschönen, aber für mich so schicksalsträchtigen Land zu machen ... 3 Tage nur Portugal und ich ... Wir müssen uns nach 5 Jahren aussprechen.»

So schwer der Verlust ihres Sohnes für Simone Ballack auch war, sie wollte nie in der Trauer versinken. In einem Interview mit der «Gala» im Jahr 2024 erklärte sie, immer positiv bleiben zu wollen. «Ich versuche, jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen.» Man müsse aktiv bleiben, um der Trauer keinen Raum zu geben.

Nur weil Emilio nicht mehr auf der Erde ist, bedeutet das jedoch nicht, dass seine Mutter nicht mehr an ihn denkt. Im Gegenteil. Im Oktober 2025 schrieb sie auf Instagram an seinem Geburtstag: «Alles Gute zum 23. Geburtstag im Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr.»

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Asche von Emilio mit im Dschungelcamp

In der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» dieses Jahres sprach Simone Ballack, die einen Anhänger aus der gepressten Asche von Emilio dabei hatte, über den Unfall. Emilio habe ein Mädchen aus der Nachbarschaft nachts nach Hause fahren wollen. Beim Rausfahren aus der Garage kam es zu dem Unglück. «Er hat gedacht, er sei im Vorwärtsgang, aber der Rückwärtsgang war noch drin. Das Quad ist rückwärts hoch und dann durch ein Loch im Zaun runtergefallen, und das Quad ist auf ihn drauf und hat ihn erdrückt.»

Auch Michael Ballack sprach Anfang des Jahres über Emilio. In der Sky-Sendung «Meine Geschichte» fällt es ihm offensichtlich schwer, und er sagt: «Das kann man sich nicht vorstellen. Kann man auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gern viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr.»