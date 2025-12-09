DE
Die Kessler-Zwillinge posieren im Frankfurter Zoo mit Gorillas
Aufnahmen von 1967:Kessler-Zwillinge posieren im Zoo mit Gorillas

Letzter Wunsch erfüllt
Die Kessler-Zwillinge wurden beerdigt

Die Kessler-Zwillinge fanden ihre letzte Ruhe nun auf dem Waldfriedhof Grünwald. Die Urnen von Alice und Ellen Kessler wurden am Dienstag im Grab ihrer Mutter beigesetzt, wie sie es sich gewünscht hatten: in aller Stille und zu zweit.
Alice und Ellen Kessler haben ihre letzte Reise beendet.
Darum gehts

  • Kessler-Zwillinge in Grünwald beigesetzt. Beisetzung erfolgte im Stillen ohne grosse Zeremonie
  • Letzte Ruhestätte mit weissen Rosen und Calla-Lilien geschmückt, symbolisieren Eleganz
  • Begleiteter Tod am 18. November, nur Ärztin und Anwalt anwesend
Die Kessler-Zwillinge (†89) haben ihre letzte Ruhestätte gefunden, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Am Dienstag wurden die Urnen von Alice und Ellen Kessler 21 Tage nach dem Tod der berühmten Schwestern auf dem Waldfriedhof in Grünwald, Bayern, beigesetzt. Die Beisetzung erfolgte im Stillen, ohne grosse Zeremonie, genau wie es sich die Zwillinge gewünscht hatten.

Ihr letzter Wunsch war es, eingeäschert und bei ihrer Mutter beerdigt zu werden, die bereits 1977 im Alter von 69 starb. Dieser Wunsch wurde ihnen nun erfüllt. Die enge Verbundenheit zu ihrer Mutter, die sie zeitlebens vermissten, bleibt somit auch nach ihrem Tod bestehen.

Die Kesslers traten selbstbestimmt aus dem Leben

Die Beerdigung der Kessler-Zwillinge wurde geheim gehalten, nicht einmal enge Freunde waren anwesend.

Die letzte Ruhestätte der Kessler-Zwillinge ist mit weissen Rosen und Calla-Lilien geschmückt. Diese Blumen symbolisieren Eleganz, Schönheit und Unsterblichkeit – Eigenschaften, die das Leben und die Karriere der Zwillinge prägten.

Alice und Ellen Kessler waren weltweit bekannte Tänzerinnen und Sängerinnen. Ihre Schönheit und Eleganz beeindruckten selbst Hollywood-Stars. Am Ende ihres Lebens entschieden sie sich für einen selbstbestimmten Tod.

Am 18. November schieden Alice und Ellen Kessler mit einer Sterbehilfe gemeinsam aus dem Leben. Eine Ärztin und ein Anwalt waren anwesend. Vor ihrem Tod hatten die Zwillinge noch ihre privaten Angelegenheiten geregelt, Abos gekündigt und Abschiedsbriefe geschrieben.

In diesen schrieben die Kesslers: «Seid nicht traurig. Wir sehen uns auf Wolke 7 wieder». Diese Worte spiegeln die positive Einstellung wider, mit der die Zwillinge ihren letzten Lebensabschnitt angingen.

