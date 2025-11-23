Ellen Kessler litt an Depressionen und gesundheitlichen Problemen, während Alice bis zuletzt die Führungsrolle übernahm. Das erklärt eine langjährige Wegbegleiterin der Zwillinge.

«Sie hatte einen Schlaganfall, Herzprobleme, aber vor allem hatte sie starke Depressionen.» Diese Worte über Ellen Kessler (†89) äussert die langjährige Freundin der Kessler-Zwillinge, Gabriele Gräfin zu Castell-Rüdenhausen (81), gegenüber der Münchner «tz». «Sie war krank, Alice dagegen war es nicht. Sie hatte natürlich die üblichen Beschwerden, mein Gott, was man halt mit 89 hat», so die Gräfin, die mit den am vergangenen Montag freiwillig aus dem Leben geschiedenen Zwillingen während über 50 Jahren befreundet war.

Die Altersmilde, die sie bei den beiden Frauen schon seit längerem feststellte, führte sie auf die gesundheitlichen Probleme von Ellen Kessler zurück. «Früher haben sie mich oft gerügt, ich sollte sie doch nicht unterbrechen. Sie waren in einer gewissen Weise streng, achteten nicht nur auf sich, sondern verlangten auch von ihren Freundinnen eine gewisse Disziplin. Aber kürzlich schaute mich Ellen nur liebevoll an – und sagte nichts», erklärt die Gräfin.

«Nur ihre Witze waren dreckig»

Jeden Dienstag hätten sich die drei Frauen jeweils zum Stammtisch getroffen, so auch am Dienstag vor ihrem Tod. «Es war eigentlich wie immer», meint Castell-Rüdenhausen zur Zeitung. «Die beiden, ich nannte sie immer nur die Mädels, haben sich auch nicht besonders verabschiedet. Ich wusste nicht, dass ich beide zum letzten Mal sehen werde. Es ist furchtbar traurig.» An ihre Freundinnen erinnert sie sich mit den folgenden Worten: «Die beiden waren so rein, in ihrem Erscheinen wie in ihren Gedanken. Nur ihre Witze waren dreckig.» Sie berichtet weiter: «Alice hat, wie ein Kapitän auf hoher See, beide durchs Lebensmeer gefahren. Bis zum Schluss.»

Allein von dieser Welt zu gehen, sei für sie keine schöne Vorstellung, wie sie im vergangenen Jahr gegenüber «Corriere della Sera» erklärten: «Unser Wunsch ist, gemeinsam, am selben Tag, zu gehen. Der Gedanke, dass eine von uns zuerst geht, ist sehr schwer zu ertragen.» Ihren Wunsch haben sie sich erfüllt.

Alice und Ellen Kessler, die als Schauspielerinnen, Sängerinnen und Entertainerinnen grosse Erfolge feierten, sind am 17. November mittels eines assistierten Suizids aus dem Leben geschieden. Bei ihnen waren ein Jurist und eine Ärtzin. Ihr Ableben haben sie genau geplant, zuvor noch Geschenke bei ihren Freundinnen in den Briefkasten gelegt und ihr Zeitungsabo gekündigt.