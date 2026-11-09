True-Crime-Podcasterin Leonie Bartsch hat auf Instagram ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Zugleich blickt sie auf einen schweren Schicksalsschlag zurück.

Darum gehts Leonie Bartsch gibt auf Instagram bekannt, dass sie schwanger ist und sich sehr darauf freut

Anfang des Jahres erlitt Bartsch eine Fehlgeburt, über die sie vielleicht später mehr erzählt

Mit Linn Schütze erreicht Bartsch mit «Mord auf Ex» monatlich ein Millionenpublikum durch True Crime

Sabrina Rhyner Redaktorin People

True-Crime-Podcasterin Leonie Bartsch (32) hat auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. «Ein neues Kapitel beginnt», schreibt die Journalistin und Produzentin, «ich bin einfach nur aufgeregt und voller Vorfreude!».

Doch hinter der freudigen Nachricht liegt eine schwere Zeit, denn Bartsch hatte «Anfang des Jahres» eine Fehlgeburt erlitten. «Eine Erfahrung, von der ich vorher zwar wusste, dass sie viele Frauen machen, aber von der ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, was es wirklich bedeutet», teilt sie offen mit ihrer Community.

Ganz viele Glückwünsche

Ob sie irgendwann ausführlicher über diese schwierige Zeit sprechen möchte, lässt Bartsch aktuell offen. «Vielleicht erzähle ich euch irgendwann mal mehr davon», schreibt sie auf Instagram, «aber heute bin ich einfach erstmal nur unendlich happy und freu mich das mit euch zu teilen.»

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Unter dem Post häufen sich die Reaktionen von Fans, Kolleginnen und Prominenten. YouTuberin Dagi Bee (32) freut sich mit den Worten: „Die schönste Nachricht des Tages! Glückwunsch von ganzem Herzen!“. Auch Bestsellerautorin Caroline Wahl (31), Thrillerautor Sebastian Fitzek (55) und viele weitere schliessen sich den Glückwünschen an.

Erfolgreich durch Kriminalfälle

Gemeinsam mit Co-Host Linn Schütze (30) erreicht Bartsch mit dem Podcast «Mord auf Ex» monatlich ein Millionenpublikum. Der True-Crime-Podcast widmet sich echten Kriminalfällen aus aller Welt.

Ursprünglich beruhte ihr Konzept auf der Kombination von Kriminalfällen mit alkoholischen Getränken – woraus sich auch der Name des Podcasts ableitete – nach über 200 Folgen wird während der Aufnahmen jedoch nur noch sporadisch Alkohol getrunken. Neben ihrem Hauptpodcast veröffentlichten die beiden Journalistinnen auch zwei Investigativ-Projekte.