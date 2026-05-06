Die lange blonde Mähne gehört wohl zum Markenzeichen von Isi Glück. Doch der Ballermann-Star wagt sich nun an eine optische Veränderung. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Isi Glück überrascht mit neuem Kurzhaarschnitt, präsentiert stolz ihren Longbob

Fans feiern den Look mit Komplimenten, Herz- und Feuer-Emojis

35-Jährige zeigt Umstyling erstmals live bei DSDS-Finale am Wochenende

Silja Anders Redaktorin People

«Fresh hair» – begleitet von diesen zwei Worten überrascht Isi Glück (35) kürzlich ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Look. Bekannt eigentlich für ihre lange Walle-Mähne, hiess es beim Ballermann-Star kurzerhand: Schnipp-schnapp, Haare ab.

Isi Glück trägt nun kurze Haare, einen sogenannten Longbob, der zwischen Kinn und Schulter endet. Stolz präsentiert die Sängerin den neuen Look in ihrem Auto – offenbar kurz nach dem Besuch beim Coiffeur. Sie selbst bezeichnet die neue Frisur als Short Bob. Im Vergleich zu ihren ursprünglich langen Haaren ist es aber schliesslich auch ein ziemlicher Unterschied.

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Pünktlich zum «DSDS»-Finale

Am Wochenende steigt das grosse Finale von «Deutschland sucht den Superstar», bei dem auch Isi Glück dabei sein wird. Die 35-Jährige sitzt nämlich in der Jury der diesjährigen Staffel. Dort wird Isi Glück ihr Umstyling dann erstmals auf der grossen Bühne präsentieren. Wieso sie ausgerechnet jetzt diese Veränderung brauchte, verrät sie jedoch nicht.

Die Fans sind sich einig: Der Kurzhaarschnitt steht der Ballermann-Sängerin ausgezeichnet. In der Kommentarspalte kann sich Glück vor Herzen, Herzaugen-Emojis und Feuer-Emojis kaum mehr retten, sind dies doch die häufigsten Reaktionen. Gewisse Fans finden dann aber doch noch ein paar richtige Worte als Komplimente und schreiben etwa: «Steht dir sehr gut», «Du bist jetzt ein paar Jahre jünger» oder «Du siehst so gut aus!» Ein weiterer Fan lässt sich von Isi Glücks neuem Look direkt inspirieren und schreibt: «Danke für den Frisurvorschlag!» Selbst Moderatorin Frauke Ludowig lässt eine Reaktion da, wenn auch nicht in Form eines Kommentars, sondern eines Likes.

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Von Schleswig-Holstein an den Ballermann

Isi Glück ist seit 2011 in der deutschen TV-Landschaft unterwegs. Damals machte sie bei dem Format «Katze sucht Katze» in der Doku-Sendung «Daniela Katzenberger – natürlich blond» mit und erreichte den fünften Platz. Danach kam sie ins Vorcasting von «Germany's Next Topmodel», nahm an «Verstehen Sie Spass?» teil und trat als Gast bei «TV Total» auf.

2016 heiratete sie ihre Jugendliebe Mario Buder. Die Ehe zerbrach jedoch kurze Zeit später, als Glück Erfolg am Ballermann bekam. 2018 zog sie nach Mallorca, ihre Hochzeit mit dem ehemaligen Geschäftsführer des Megaparks auf der Balearen-Insel wurde in den Shows «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» sowie «Zwischen Tüll und Tränen» gezeigt. Seither ist Isi Glück als fester Bestandteil vom Ballermann und Megapark nicht mehr aus der Partyszene wegzudenken.