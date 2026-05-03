«DSDS»-Kandidat küsst Bushido auf den Mund

Abii Faizan sorgt im «DSDS»-Halbfinale für Aufsehen: Nach seiner Performance verteilt er Küsse an die Jury. Sogar Ex-Strassen-Rapper Bushido bekommt einen Schmatzer auf den Mund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Abii Faizan sorgt im «DSDS»-Halbfinale am Samstag für Aufsehen

Kandidat küsst nach Auftritt alle Jurymitglieder, inklusive Dieter Bohlen und Bushido

Faizan floh aus Afghanistan, träumt von Wiedersehen mit seiner Familie

Fynn Müller People-Redaktor

Die diesjährigen Finalisten bei «Deutschland sucht den Superstar» stehen fest. Am Samstag fand das grosse Halbfinale statt. Vier Kandidatinnen und Kandidaten sind weiterhin im Rennen um den grossen Titel.

Neben den musikalischen Darbietungen sorgt Kandidat Abii Faizan im Halbfinale für Schlagzeilen. Nach seinem Auftritt mit dem Song «Kiss Me» verteilt er Küsse an alle Jurymitglieder. Den Anfang macht Dieter Bohlen (72), der nach Abiis Performance scherzt: «Wenn ich eine Frau gewesen wäre, hättest du mich küssen können.»

Faizan nimmt die Herausforderung an, geht zum Poptitan und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Als Bushido (47) daraufhin augenzwinkernd meint, ihn dürfe er auch küssen, zögert Faizan nicht und überrascht den Rapper gar mit einem Kuss auf den Mund. Auch Isi Glück (35) und Moderatorin Laura Wontorra bekommen je einen Schmatzer ab.

Traurige Geschichte

Hinter dem strahlenden Lächeln des jungen Talents steckt eine bewegende Geschichte. Abii Faizan floh vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Seine Eltern und Geschwister musste er zurücklassen. Durch «DSDS» wurde seine bewegende Geschichte publik, was ihm half, wieder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen – auch wenn er sie bislang nur per Videoanruf sehen konnte.

Sein grösster Traum: eines Tages seine Familie nach Deutschland zu holen und sie in die Arme zu schliessen. Seine Idole? Benson Boone, Ed Sheeran und Michael Jackson. Mit seinem Talent und seiner berührenden Geschichte hat Abii Faizan die Herzen von Jury und Publikum erobert. Ob er kommende Woche mit dem Sieg belohnt wird?

Das grosse «DSDS»-Finale läuft am Samstag, 9. Mai, ab 20.15 Uhr auf RTL.