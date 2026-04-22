Profitiert Menowin Fröhlich bei «DSDS» vom Bohlen-Bonus?

Menowin Fröhlich ist zurück bei «Deutschland sucht den Superstar». Darüber können sich aber nicht alle Fans freuen. Einige kritisieren, dass er von Juror Dieter Bohlen profitiere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Menowin Fröhlich sichert sich Recall-Platz bei «DSDS» im Europapark

Dieter Bohlen fordert Fröhlich spontan zum Vorsingen auf, Tochter scheitert

Fröhlich erreicht Top Ten und polarisiert Fans auf Instagram War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

«Deutschland sucht den Superstar» ist nach zwei Jahren Pause zurück – mit einem altbekannten Gesicht. Und nein, damit ist nicht Juror Dieter Bohlen (72) gemeint, sondern Kandidat Menowin Fröhlich (38). Er belegte in der siebten Staffel 2010 den zweiten Rang und wollte in diesem Jahr eigentlich nur seine Tochter Jiepen (17) zum Vorsingen begleiten. Kurzerhand fordert ihn Bohlen auf, selbst noch mal zu singen – was schlussendlich dazu führte, dass er sich einen der 30 begehrten Recall-Plätze sicherte. Seine Tochter scheiterte.

Ging es für die Recall-Kandidaten in den vergangenen Staffeln jeweils an Orte wie die Malediven, Dubai oder Thailand, ist das Ziel in der neusten Staffel deutlich budgetfreundlicher: Anstatt nach Fernost geht es in den Europa-Park. Dort müssen sich die Teilnehmenden in mehreren Gruppen zu einem ihnen zugeteilten Lied beweisen, das schlussendlich darüber entscheidet, wer zu der Hälfte gehört, die weiterkommt und wer zu jener, die heimreisen muss.

«Du Sack hast wenigstens alles gegeben»

Im Falle von Fröhlich heisst der Song «Ordinary» von Alex Warren (25). «Derjenige, der weiter ist von euch, ist nicht der, den man so denkt, der weiter ist», meint von Bohlen nach dem Auftritt. «Menowin, du hast am meisten gekämpft mit dem Titel, der Titel passt überhaupt nicht zu dir, null Komma, null, null, null. Aber du Sack hast wenigstens alles gegeben und du hast hinten schöne Phrasierung, du hast mit Gefühl gesungen.» Auch von den beiden anderen Juroren Bushido (47) und Isi Glück (35) gibt es lobende Worte.

Anders sieht das bei Mitkandidat Alex aus: «Ich denk mir, wer eine Woche Zeit hat, sich auf einen Song vorzubereiten und Dreiviertel vom Text vergisst und seine Einsätze nicht drin hat, das ist halt nicht das, was ich an Qualität in dieser Show kenne und gewohnt bin.»

Achtung Spoiler!

Wie in der kommenden Samstagsfolge, die bereits jetzt auf RTL+ abrufbar ist, gezeigt wird, schafft es Menowin Fröhlich unter die Top Ten was zeitgleich den Einzug in die Live-Shows bedeutet. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von «Deutschland sucht den Superstar» erhält er für seine Leistung viel Lob – und viel Kritik.

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«Alter, was für ein Mist, so ein Fake!!!! Mit Menowin, das er dabei ist!», schreibt eine Person, während eine andere erst gar nicht versteht, was er da macht. «Ich check jetzt nicht, wieso ist Menowin noch dabei? Hö?». Gleich mehrere kommentieren, dass man das Ganze abkürzen könne, da er sowieso gewinnen werde, weil «Bohlen wirds schon regeln.» Und auch auf X klingt es nicht anders: «Menowin war so schlecht ... und ist natürlich weiter. Das kannste ja echt nicht mehr ernst nehmen.»

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