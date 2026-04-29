Jubel und Tränen bei «DSDS»: Menowin Fröhlich überzeugte die Jury mit einer emotionalen Performance. Doch auch seine Rolle als bald neunfacher Vater sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Menowin Fröhlich (38) wird zum neunten Mal Vater

Bushido witzelt: Fröhlich hat mehr Kinder als er selbst

Fröhlich überzeugt Jury bei «DSDS», Fans in sozialen Medien gespalten

Saskia Schär Redaktorin People

Am Dienstagmorgen gab RTL bekannt, dass Menowin Fröhlich (38) Vater wird – zum neunten Mal! Am Abend stand er dann in der ersten «DSDS»-Liveshow auf der Bühne und musste sich dort seines Nachwuchses wegen so einige Sprüche gefallen lassen.

Nachdem er Etta James' (1938–2012) «I'd Rather Go Blind» zum Besten gegeben hat, ist das Juryurteil von Bushido (47) gefragt. Vor der Gesangsbewertung will der Rapper noch etwas loswerden: «Ich wünsche dir erstmal alles Gute für das nächste Kind». Dann legt er noch einen Spruch nach, mit dem er sich gleich selbst aufs Korn nimmt. «Das ist das Gute an der Sache: Du bist einer der wenigen Männer in diesem Land, die mehr Kinder haben als ich». Zur Erinnerung: Bushido hat mit Anna-Maria Ferchichi (44), der Schwester von Sarah Connor (45), acht Kinder, wovon sieben seine leiblichen sind.

Sprüche zum Nachwuchs muss sich der Sänger allerdings nicht nur von der Jury anhören, sondern auch von Moderatorin Laura Wontorra (37): «Menowin hat mehr Kinder als wir Endziffern. Aber ich finde, das ist auch eine Lebensleistung, muss man sagen».

«Ich könnt dich wirklich knutschen»

Was den Gesang betrifft, überzeugt Menowin Fröhlich, der dieses Jahr bereits zum dritten Mal teilnimmt, die gesamte Jury. «Genau so performt jemand, der das im Blut hat. Du brauchst keine Choreo, du musst nicht nachdenken, du fühlst das, du machst das», sagt beispielsweise Bushido.

Dieter Bohlen (72) ist bekanntermassen ein grosser Fan des Sängers. Er glaubt, er sei derzeit in der Form seines Lebens. «Ich habe dich noch nie so gut gesehen», meint der Poptitan und fügt an: «Ich könnt dich wirklich knutschen». Negative Worte findet man auch beim dritten Jurymitglied, Partysängerin Isi Glück (35), nicht. «Du gehörst auf eine Bühne. Ich freu mich wirklich unfassbar, dass du wieder da bist und auch solch einen gefassten Eindruck machst.»

Ab all dem Lob steigen dem baldigen neunfachen Vater sogleich die Tränen in die Augen. Und es ist nicht so, als hätte nur die Jury seine Leistung positiv bewertet. Auch den Fans scheint es gefallen zu haben, sie wählen Fröhlich in die nächste Runde. Schaut man sich allerdings in den sozialen Medien um, so ist die Meinung über Fröhlich bei weitem nicht so eindeutig. Viele bemängeln nicht nur seine erneute Teilnahme, sondern auch seinen Gesang.