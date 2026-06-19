Eigentlich kennt man ihn in klassischen, unaufgeregten Outfits – schwarzen Sakkos, Hemden in neutralen Farben, glatt rasiert. Fans dürften Mühe haben, Ex-«Tatort»-Star Axel Milberg auf diesen neuen Bildern zu erkennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Axel Milberg (69) überrascht am 17. Juni in Hamburg mit neuem Look

Der Schauspieler trägt kinnlanges Haar, Schnurrbart, Blumenjacke und Sommeroutfit

Veränderung für Film «Risotto brutale»; Drehschluss am 19. Juni

Sophie Ofer Redaktorin People

Es ist kaum etwas übrig geblieben von dem hanseatisch-klassischen Look, den man von Axel Milberg (69) kennt, als er am Mittwoch zu einem Fototermin in Hamburg (D) erscheint. Nichts erinnert mehr an das schwarze Sakko, die schlichten Hemden und die leicht zur Seite gekämmte kurze Frisur, die eigentlich sein Markenzeichen sind.

Stattdessen überrascht Milberg mit einer deutlichen Typveränderung. In dem legeren Sommerlook, mit dem er an der Seite von Schauspielerin Maren Eggert (52) vor die Kamera tritt, hätten ihn seine Fans kaum erkannt.

Ganz anders als man ihn kennt

Ungezwungen, sommerlich, farbenfroh: Der 69-jährige Schauspieler scheint eine völlig neue Seite an sich entdeckt zu haben. Zumindest wirkt Axel Milberg mit dem kinnlangen welligen Haar, dem Schnurrbart und dem bunten Sommeroutfit weit experimentierfreudiger als sonst. Die Jacke mit Blumenmuster trägt er lässig über einem weissen, sommerlichen Hemd, dazu eine helle Leinenhose und braune Bootsschuhe.

Viele kennen Milberg als introvertierten, wortkargen «Tatort»-Kommissar Klaus Borowski. Besonders zu diesem Image steht sein neuer Look stark im Kontrast. «Tatort»-Fans dürften ihn auf den ersten Blick kaum wiedererkennen.

Was hinter dem Wandel steckt

Ob er dem neuen Look jedoch treu bleiben wird, steht noch aus. Den optischen Wandel vollzog der Schauspieler nämlich für eine aktuelle Rolle. Milberg dreht in Hamburg gerade seinen neuen Film «Risotto brutale». Drehschluss soll am 19. Juni sein; möglicherweise sieht man ihn ab kommender Woche dann wieder mit gewohntem Kurzhaarschnitt.

Im neuen Film spielt er den gefürchteten Restaurantkritiker Elmar Schneider, der die Karriere einer Spitzenköchin gefährdet. Die Köchin wird von Maren Eggert gespielt, die Milberg beim Fototermin in Hambug begleitete. Milberg und Eggert verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit: Für den «Tatort» aus Kiel standen sie viele Jahre gemeinsam vor der Kamera.