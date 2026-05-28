Die unter anderem aus dem Leipziger «Tatort» bekannte Schauspielerin Swetlana Schönfeld ist gestorben. Sie wurde 74 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swetlana Schönfeld starb am 17. Mai in Berlin mit 74 Jahren

Bekannt aus «Tatort» und preisgekrönten Filmen wie «Das Land hinter dem Regenbogen»

Geboren 1951 in Sibirien, inspiriert Film «Und der Zukunft zugewandt»

Swetlana Schönfeld ist tot. Die Schauspielerin ist nach kurzer schwerer Krankheit schon am 17. Mai in Berlin verstorben, wie die Künstleragentur Windhuis laut dpa unter Berufung auf ihre Familie mitgeteilt hat. Schönfeld wurde demnach 74 Jahre alt und soll in engem Kreis beigesetzt werden.

Schönfeld arbeitete viele Jahre am Theater, darunter laut der Agentur bei zahlreichen Engagements am Berliner Ensemble und lange am Maxim Gorki Theater. Über die Jahrzehnte war sie zudem in dutzenden Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, zunächst bei der DEFA. Es folgten später unter anderem Rollen in namhaften Serien und Reihen wie «Polizeiruf 110», «In aller Freundschaft», «Notruf Hafenkante», «SOKO Wismar», «Ein starkes Team», «Bettys Diagnose» oder «Grossstadtrevier».

Mehrfach ausgezeichnet

Einem breiten Publikum dürfte Schönfeld vor allem aber aus dem «Tatort» bekannt sein. Sie spielte in mehreren Ausgaben die Figur Inge Saalfeld, die Mutter der von Simone Thomalla (61) verkörperten Kommissarin Eva Saalfeld.

Ausgezeichnet wurde Schönfeld unter anderem im Jahr 1977 mit dem Ernst-Zinna-Preis der Stadt Berlin. Sie gehörte zur Besetzung des mit dem Deutschen Filmpreis geehrten «Das Land hinter dem Regenbogen» und spielte auch in «Landschaft mit Dornen» mit, der mit dem Grimme-Preis bedacht wurde. Auch in der mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichneten Serie «Das Institut - Oase des Scheiterns» war Schönfeld zu sehen.

Schönfeld wurde 1951 in sibirischer Verbannung geboren. Der Film «Und der Zukunft zugewandt» (2019) basiert auf ihrer Familiengeschichte. Sie selbst spielte darin die Mutter der Hauptfigur, die von Alexandra Maria Lara verkörpert wurde.