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Sie starb im Senegal
«Amore unter Palmen»-Star Uschi (†62) ist tot

Trauer bei «Amore unter Palmen»-Fans. Kultfigur Uschi ist überraschend im Senegal gestorben, wie «Oe24» mitteilt. Sie wurde 62 Jahre alt.
Publiziert: vor 30 Minuten
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«Amore unter Palmen»-Star Uschi ist tot.
Foto: ATV

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Uschi (62), bekannt aus «Amore unter Palmen», starb im Senegal
  • ATV bestätigt Tod der Österreicherin, Hintergründe sind noch unbekannt
  • Fans trauern online, erinnern sich an ihre direkte, humorvolle Art
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Silja AndersRedaktorin People

Mit ihrer Teilnahme an der Reality-Sendung «Amore unter Palmen» erreichte Uschi (62) Kultstatus. Jetzt ist die Österreicherin überraschend verstorben, wie «Oe24» mitteilt.

Uschi starb im Senegal, wo sie mit ihrem Partner Ouzmy lebte. Durch ihre direkte und humorvolle Art eroberte Uschi die Herzen der Fans der Sendung im Sturm.

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Der Sender ATV gab die Nachricht über Uschis unerwartetes Ableben bekannt. «Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Ouzmy, viel Kraft allen Hinterbliebenen. Uschi, du warst grossartig!», heisst es in einer Mitteilung des Senders.

Die genauen Umstände sowie tatsächliche Todesursache der TV-Persönlichkeit sind bisher nicht bekannt. Fans drücken auf Facebook ihre Trauer aus und erinnern sich an ihren Fernsehliebling.

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