Nach einer durchgefeierten Nacht stirbt Jake Hall (†35) am 6. Mai 2026 auf Mallorca. Der Reality-Star verletzte sich tödlich, als er durch eine Glastür stürzte. Ermittler vermuten einen psychotischen Schub.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jake Hall (†35) stirbt tragisch in Finca auf Mallorca am 6. Mai

Er rannte durch Glastür, erlitt tödliche Schnittverletzungen an Kopf und Hals

Autopsie läuft, über 1000 Social-Media-Reaktionen auf seinen letzten Post

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Seine Familie ist in tiefer Trauer, seine Fans stehen unter Schock. Was als glamouröse Ferien begonnen hat, endete für den britischen Reality-Star Jake Hall (†35) in einer Katastrophe. Der ehemalige Darsteller der Erfolgsserie «The Only Way Is Essex» ist unter Umständen gestorben, die fassungslos machen. Während die spanischen Ermittler die Puzzleteile zusammensetzen, wird immer mehr klar: Die letzten Stunden des TV-Lieblings waren eine Achterbahnfahrt zwischen Familienglück und einem fatalen Kontrollverlust.

Der Schauplatz des Dramas ist eine gemietete, prachtvolle Finca in Santa Margalida, fernab vom Massentourismus des Ballermanns. Hier wollte Hall eigentlich Kraft tanken. Doch in der Nacht auf den 6. Mai kippte die Stimmung. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen hatte der 35-Jährige die Nacht mit rund sechs Personen durchgefeiert. Zeugen berichten, dass Hall in den frühen Morgenstunden zunehmend «agitiert» und psychisch instabil wirkte.

Mit voller Wucht gegen eine Glastür

Gegen 7.30 Uhr morgens kommt es zur Tragödie. In einem Moment völliger Entgleisung – die Polizei spricht von einem möglichen psychotischen Schub oder einer heftigen Reaktion auf Substanzen – rennt Hall in der Villa umher. Dabei geschieht das Unfassbare: Er stürmt mit voller Wucht gegen eine geschlossene Glastür. Die massive Scheibe hält dem Aufprall nicht stand und zersplittert in tausend Teile.

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Die Scherben wirken wie tödliche Klingen. Jake Hall erleidet schwerste Schnittverletzungen an Kopf und Hals. Die herbeigerufenen Rettungskräfte finden den Star in einer massiven Blutlache vor. Obwohl die Notärzte verzweifelt um sein Leben kämpfen, sind die Verletzungen zu schwerwiegend. Hall verstirbt noch am Unfallort. Die Guardia Civil hat inzwischen bestätigt, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt – es war ein schrecklicher Unfall, ausgelöst durch eine Phase völliger Verwirrung.

Finanzielle Sorgen und ein Lichtblick

Besonders bedrückend sind die Spuren, die Jake Hall kurz vor seinem Tod im Internet hinterlässt. Nur 24 Stunden vor dem Vorfall postet er ein Video mit den Worten: «Das Leben ist manchmal Mist, aber ich werde versuchen, mich an die guten Dinge zu erinnern.» Es ist ein Satz, der im Nachhinein wie ein Hilferuf wirkt. Hall hatte beruflich schwere Zeiten hinter sich; sein einst erfolgreiches Modelabel war kollabiert, finanzielle Sorgen plagten ihn. Sein einziger Lichtblick war seine Tochter River (8). Bilder, die ihn kurz zuvor noch lachend mit ihr am Strand zeigten, rühren nun Millionen zu Tränen.

Während die Autopsie in Palma nun klären muss, was genau in seinem Blut war, trauert die britische TV-Welt um ein Enfant terrible, das am Ende seinen Frieden nicht finden konnte. Jake Hall hinterlässt eine Lücke, die nicht nur seine Familie, sondern eine ganze Fangemeinde schmerzt. Ein Leben im Rampenlicht, das in einer einsamen Finca auf Mallorca ein gewaltsames und viel zu frühes Ende fand.