Schauspielerin Pia Tillmann verliert ungeborenes Kind

Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35) trauern um ihr ungeborenes Kind. Nach einer Diagnose ohne Herztöne musste Pia ins Spital. Das Paar will mit seiner Geschichte anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35) verlieren ihr ungeborenes Kind

Das Baby hatte am 16. April 2026 keine Herztöne mehr

Ärzte stellten bereits früh eine zu geringe Grösse des Babys fest War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Pia Tillmann (40) und ihr Mann Zico Banach (35) haben eine schwere Zeit hinter sich: Das Paar musste den Verlust ihres ungeborenen Kindes verkraften. Wie sie auf Instagram mitteilten, blieb bei einer Routineuntersuchung plötzlich das Herz des Babys stehen. Kurz darauf folgte der notwendige Eingriff im Spital.

«Einige haben mitgekriegt, dass wir letzte Woche nicht so eine schöne Nachricht bekommen haben», sagt Pia in einem emotionalen Video. «Wir haben seitdem versucht, einfach weiter zu funktionieren.» Der Grund? Vor einiger Zeit bekam das Paar die Nachricht, dass es Nachwuchs erwarte. Doch das Glücksgefühl sollte nicht lange andauern. Banach ergänzt: «Wir haben darauf hingefiebert. Und jetzt kam bei der letzten Untersuchung die Nachricht für uns, dass keine Herztöne mehr da sind und dass das Baby sich nicht mehr weiterentwickelt hat.»

Plötzlich war da kein Herzschlag mehr

Tillmann erzählt, während der Schwangerschaft mit starken Beschwerden hatte: «Ich habe dieses Mal heftig mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Ich hab mich ständig übergeben müssen. Ständig war mir schlecht. Ich habe tierische Kreislaufprobleme gehabt.» Bereits früh hätten die Ärzte festgestellt, dass das Baby kleiner sei als erwartet. Noch vor zwei Wochen sei jedoch alles in Ordnung gewesen, betont Pia: «Da waren Herztöne da.» Doch beim Kontrolltermin am Donnerstag, dem 16. April 2026, war nichts mehr zu hören.

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Besonders belastend war für die beiden nicht nur der Verlust selbst, sondern auch die Prozedur, die darauf folgte. Pia Tillmann schildert, wie schwer es für sie war, trotz der emotionalen Ausnahmesituation im Spital Formulare auszufüllen, während ihr Körper noch auf Schwangerschaft eingestellt war. «Du siehst ja immer noch einen Bauch. Du hast ja immer noch Schwangerschaftshormone in dir. Dein Körper ist immer noch auf Schwangerschaft eingestellt. Und das ist halt einfach für mich ein Gefühl, was ich nicht aushalten möchte», erklärt sie ihre Entscheidung, den Eingriff schnell vornehmen zu lassen.

Die vergangenen Tage hätte das Paar nur versucht, zu funktionieren, ging am 17. April sogar zu den Reality Awards und spielte Normalität vor, um sich abzulenken. Nun würden sie ihre Geschichte aber öffentlich teilen, um anderen Betroffenen Mut zuzusprechen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.