Grosse Trauer bei Christin Stark: Die Sängerin hat ihr ungeborenes Baby verloren. Von der Fehlgeburt berichtet sie aus dem Krankenhaus in einem emotionalen Instagram-Post – und teilt eine wichtige Botschaft.

Sie möchte Fehlgeburten enttabuisieren und Frauen Mut machen

Christin Stark (36) hat ihren Fans vom Krankenbett aus traurige Neuigkeiten überbracht: Die Schlagersängerin hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Instagram-Clip spricht die Ehefrau von Schlagerstar Matthias Reim (68) offen über den schweren Verlust.

«Hey ihr Lieben, ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreissende Nachricht. Ich hatte eine Fehlgeburt», berichtet sie in einem Clip mit stockender Stimme. «Ja, ich war wieder schwanger», ergänzt sie. Die Schwangerschaft hatte sie bislang nicht bekannt gegeben. Sie und Reim hatten im März 2022 ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Zoe, auf der Welt begrüsst. Erneut schwanger gewesen zu sein, «war eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft», schildert Stark wehmütig in ihrem Video.

Sie will Fehlgeburten enttabuisieren

Weiter erklärt sie, warum sie sich entschieden hat, diesen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit zu teilen: «Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin.» Themen wie Kinderwunsch, ungeplante Schwangerschaft oder Fehlgeburt seien oft noch tabu. Doch genau das müsse man ansprechen, Erfahrungen wie ihre enttabuisieren. «Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart. Und das werden wir angehen», sagt Stark. Mit ihrem Video will sie anderen Frauen Mut machen: «Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.»

Wie sehr sie die Fehlgeburt trifft, teilt die Sängerin auch in einer Nachricht zum Video. «Wenn ein Herz nicht mehr schlägt ... ist es dann gebrochen? Wenn ein Herz bricht, hört das niemand?», so die poetischen Worte der trauernden Mutter.

«Du bist nicht alleine»

In den Kommentaren erfährt Stark viel Beistand. «Wir denken an dich und wünschen dir viel Kraft», schreibt der offizielle Account des «ZDF-Fernsehgarten». Zahlreiche Userinnen nehmen Anteil, «Du bist nicht alleine» und «Es tut mir unglaublich leid für euch» heisst es immer wieder.

Auch für ihren Wunsch, das Thema in der Öffentlichkeit mutiger zu besprechen, erhält sie von ihren Followern viel Zuspruch. «Man muss darüber sprechen, es ist ganz wichtig in der heutigen Zeit» und «Danke, dass du das Thema ansprichst» schreiben User in den Kommentaren.

Christin Stark ist seit über zehn Jahren mit Matthias Reim liiert. Im April 2020 heirateten sie während des Corona-Lockdowns. Für Stark ist es die erste Ehe, für Reim hingegen bereits die vierte. Vor der Geburt der gemeinsamen Tochter war er zudem bereits Vater von sechs Kindern.