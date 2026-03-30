Am Flughafen Edinburgh entdeckten Zollbeamte im Gepäck der Influencerin Ellie Crampsie über 17 Kilogramm Cannabis. Nun droht der 23-Jährigen eine Gefängnisstrafe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ellie Crampsie, 23, in Edinburgh mit 17 kg Cannabis erwischt

Marktwert der Drogen: rund 160'000 Franken, Urteil noch ausstehend

Verhaftung am 26. März 2025 nach Rückkehr aus Thailand War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Influencerin Ellie Crampsie (23) wurde im vergangenen April mit über 17 Kilogramm Cannabis am Flughafen von Edinburgh, Schottland, erwischt. Die Schottin war mit der Air France von Thailand via Paris zurück in ihre Heimat geflogen, als Zollbeamte die 17 vakuumversiegelten Packungen mit Cannabis in ihrem Koffer entdeckten. Der geschätzte Marktwert: rund 151'000 Pfund, umgerechnet etwa 160'000 Franken. Für ihr Vergehen musste sie sich nun Ende März vor Gericht verantworten, wie unter anderem «Mirror» berichtet.

Vor dem Edinburgh Sheriff Court bekannte sich Ellie Crampsie schuldig, Cannabis für die Lieferung an Dritte besessen zu haben. Der Richter, Sheriff Graeme Watson, vertagte die Urteilsverkündung, um ein Gutachten des Strafjustizsozialdienstes und eine Einschätzung zur Freiheitsbeschränkung einzuholen. Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt die gebürtige Glasgowerin auf Kaution frei. Die Zeit in Freiheit sollte sie geniessen, es drohen ihr mehrere Jahre Haft.

Erwähnung früherer Straftaten

Ellie Crampsie ist in ihrer Heimatstadt Glasgow als Social-Media-Persönlichkeit bekannt, hat mehrere Tausend Follower und bewirbt auf ihren Kanälen Events und Partynächte in Glasgow. Laut «edinburghlive» wurde sie bei der Gerichtsverhandlung von ihren Eltern und ihrem Anwalt unterstützt.

Den britischen Medien nach ist es nicht das erste Mal, dass die Influencerin mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Allerdings sollen ihre früheren Straftaten gemäss ihres Anwalts in diesem Fall als irrelevant gelten.