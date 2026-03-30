Bundesligaspieler Tom Krauss (24) und Influencerin Vanessa Mariposa (33) haben ihre Liebe am Sonntag auf Instagram öffentlich gemacht. Mit Pärchenbildern aus Dubai und New York begeistern sie Fans und Freunde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom Krauss (24) und Vanessa Mariposa (33) sind ein Paar

Vanessa fiel zweimal auf Pranks des Youtubers Marvin Wildhage herein

Über 700'000 Follower folgen der Fitness-Influencerin auf Instagram War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

In der Welt der Promis gibt es ein neues Paar nach bewährter Formel: Sportler datet Influencerin. Bei den Frischverliebten handelt es sich dabei um Bundesligaspieler Tom Krauss (24) vom 1. FC Köln und Reality-TV-Star und Model Vanessa Mariposa (33).

Ihr Liebesglück machten die beiden am Sonntag mit gemeinsamen Pärchenbildern auf Instagram öffentlich. Zu sehen sind sie dabei unter anderem gemeinsam am Strand, beim Feiern, in den Ferien in Dubai und beim Schlittschuhlaufen in New York. In der dazugehörigen Caption ist zu lesen: «Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir.»

In den Kommentaren erhält das Duo zahlreiche Glückwünsche, darunter auch von Reality-Stars wie Sara Jane Wollny und Mike Heiter, wobei Letzterer meint: «Stark Bro, freue mich für euch».

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Erfolgreiche Fitness-Influencerin

Die Österreicherin nahm 2008 bei «Germany's Next Topmodel» teil. Rückblickend sei das keine gute Entscheidung gewesen, wie sie im Podcast «Lose Luder» von Désirée Nick 2022 erklärte. Grund dafür war ihre Magersucht. «Deswegen bin ich da auch dann gleich wieder freiwillig ausgestiegen. Weil ich einfach gemerkt habe, mir tut das nicht gut und das ist nichts für mich.»

In den Folgejahren hat sich Vanessa Hofinger, wie sie bürgerlich heisst, eine Karriere als Fitness-Influencerin aufgebaut, gar eine eigene Fitness-App lanciert. Über 700'000 Leute folgen ihr auf Instagram. Auch in mehreren Reality-TV-Formaten war sie in den vergangenen Jahren zu sehen. Darunter «Ex on the Beach», «Are you the one?» und «Das Sommerhaus der Stars», wo sie mit einer heissen Duschszene mit ihrem Partner für Aufsehen sorgte.

Fiel gleich doppelt auf Youtuber Marvin Wildhage rein

Die Schlagzeilen waren ihr auch 2021 sicher, als sie auf einen Test von Youtuber Marvin Wildhage (29) hereingefallen war. Er wollte wissen, wie vertrauenswürdig Influencer wirklich sind und verschickte eine vermeintlich vegane Gesichtscreme, die die angeschriebenen Personen bewerben sollten. Als Inhaltsstoffe wurden unter anderem Uran und Asbest angegeben – beide sind hochgiftig. Eine Influencerin, die auf das Angebot einging, war Vanessa Mariposa. Nachdem sie die Creme bereits beworben hatte, erklärte Wildhage auf Youtube, dass es sich dabei nicht um eine hochwertige Gesichtscreme, sondern um Gleitgel handle.

Mariposa entschuldigte sich daraufhin bei ihren Followern und gab bekannt, die Zusammenarbeit mit dem Management zu beenden, damit sowas nie mehr vorkomme. Es sollte nur ein Jahr dauern, bis sie erneut auf Wildhage hereinfiel. Dieses Mal wurde sie gebeten, einen Kinofilm namens «A Hole» zu bewerben, was sie in ihrer Story auch tat. Sie erklärte, den Film bereits vorab gesehen zu haben und völlig begeistert davon zu sein. Das Problem: Zum Zeitpunkt ihrer Story war der Film – der einzig für das Experiment erstellt wurde – noch nicht einmal fertig geschnitten.