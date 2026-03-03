Noch fehlt der halbe GP-Zirkus hier in Australien. Aus Bahrain, Doha, Abu Dhabi und Dubai geht es für die gestrandete F1-Meute auf dem Strassenweg nach Riad oder Amman zu den Sonderflügen. Eine besondere Rangliste serviert auch Blick.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Bevor am Sonntag um 5 Uhr MEZ (TV live) der Startschuss zur 76. Formel-1-Saison fällt, wollen wir mit dem Liebes-Barometer die etwas andere Form der Teams unter die Lupe nehmen.

Angst vor Liebeskummer?

Und wie mit den rasenden Autos liegt Ferrari auch in dieser Wertung klar vorne. Lewis Hamilton (41) erlebt mit Kim Kardashian (45) den vierten Frühling. Seit einigen Wochen datet die amerikanische Medienpersönlichkeit, fast zwei Milliarden Dollar schwer, den Briten. Beim Super Bowl galten sie als das Traumpaar. Bei Lewis ist klar: Wenn er nicht – wie einige Male, als er mit Nicole Scherzinger (47), Frontfrau der Pussycat Dolls, zusammen war – im Liebeskummer versinkt und versagt, könnte ihn seine neue Liebe zu Höhenflügen animieren.

Genau wie seinen Teamkollegen Charles Leclerc (28), der am Sonntag in Monaco – nach zwei längeren Beziehungen – Alexandra Saint Mleux heiratete. Eins ist sicher: Sein GP-Auto ist keine 20 Millionen Dollar wert wie das Hochzeitsauto, ein Ferrari 250 Testa Rossa 1957. Alexandra (23), gebürtige Italienerin, ist ein gefragtes Model und eine sehr erfolgreiche Influencerin.

Das Model und die Profi-Golferin

Ferrari steht also im Liebes-Barometer zurzeit ganz oben. Da kann nur noch das Williams-Duo mithalten. Carlos Sainz (31) ist seit 2023 mit dem schottischen Model Rebecca Donaldson zusammen. Sie war schon mehrmals auf dem Cover von «Vogue» und «Marie Claire».

Teamkollege Alex Albon (29) lebt bereits seit 2019 mit der chinesischen Profi-Golferin Lily Muni He (26) zusammen. Im Januar haben sie ihre Verlobung in den sozialen Kanälen verkündet.

Nico und Gabriel glücklich

Zwei offizielle Beziehungen haben nur noch Neueinsteiger Cadillac und Sauber-Nachfolger Audi. Beim US-Team kennen wir den Mexikaner Sergio Pérez (36), seit 2018 mit Carola verheiratet und Vater von drei Kindern. Teamkollege Valtteri Bottas (36) ist geschieden und lebt seit 2020 mit der australischen Profi-Radsportlerin Tiffany Cromwell (37) zusammen.

Auch bei Audi sind beide Fahrer in festen Händen. Nico Hülkenberg (38) ist seit 2021 mit der Litauerin Egle verheiratet und Vater einer Tochter (Noemi Sky). Teampartner Gabriele Bortoleto (20) ist seit einigen Jahren mit der brasilianischen Landsfrau Isabella Bernardini zusammen. Die Computerspezialistin zog es bis letzte Saison vor, nicht im Rampenlicht aufzutauchen.

Norris und Antonelli solo

Bei den Top-Teams McLaren und Mercedes haben Weltmeister Lando Norris (26, mit Margarida Corceiro) und Supertalent Kimi Antonelli (19, mit Eliska Babickova) ihre Beziehungen kurz vor der neuen Saison beendet.

Dafür sind ihre Teamkollegen seit Jahren gebunden. George Russell (28) will bald seine spanische Freundin Carmen Montero Mundt (28), mit der er seit 2020 zusammenlebt, heiraten. Vor dem Abflug nach Melbourne war der Titelfavorit bei den Buchmachern zwei Tage lang im Spital – um seiner Freundin bei der Blinddarm-OP beizustehen.

Und Oscar Piastri (24), direkt neben der GP-Strecke hier im Albert Park geboren, wird seit 2019 von seiner britischen Highschool-Freundin Lily Zneimer (25) begleitet.

Max: Heirat nach der Karriere?

Beim Liebes-Barometer weit vorne ist auch Max Verstappen (28) mit seiner Freundin Kelly Piquet (35). Seit zehn Monaten haben sie eine gemeinsame Tochter (Lily). Offenbar ist eine Heirat erst nach der Formel-1-Karriere geplant. Sein neuer Teamkollege Isack Hadjar (21) läuft bei der Liebe offiziell noch unter dem Radar durch. Das gilt auch für Colapinto, Stroll, Lawson und Neuling Lindblad.

Bei Racing Bulls datet Liam Lawson (24) seit drei Jahren seine neuseeländische Landsfrau, die Studentin Hannah St. John (23). Bei Alpine ist Pierre Gasly (30) mit der Portugiesin Francisca «Kika» Cerqueira Gomes (21) zusammen. Sie ist die Tochter eines Rennfahrers aus Lissabon.

Alonso der vierte Papa im Feld

Fernando Alonso (44), der dienstälteste GP-Haudegen, wird in wenigen Wochen erstmals Vater. Er hat seine TV-Flamme Melissa Jiménez (hat bereits drei Kinder) noch nicht geheiratet. Von seiner ersten Frau liess sich der Spanier 2011 nach fünf Jahren Ehe scheiden.

Nach Pérez, Hülkenberg und Verstappen wird Alonso offiziell erst der vierte Papa in der aktuellen Fahrer-Gemeinde.