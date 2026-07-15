Schlager-Ikone Jürgen Drews sorgte mit Rollator-Debüt bei Klassik am Odeonsplatz in München für Aufsehen. Einen Tag später meldet sich sein Managment ausführlich zu Wort.

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Schlager-Star Jürgen Drews trat mit 81 erstmals mit Rollator auf

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Ein Hauch von Glamour und Tradition prägte den exklusiven Empfang von Mercedes-Benz München im Rahmen von Klassik am Odeonsplatz. Während Häppchen, Champagner und Matcha Latte serviert wurden, gab sich die A-Prominenz die Ehre.

Laut der «Abendzeitung» liessen sich Stars wie Uschi Glas (82), Heiner Lauterbach (73) und Moritz Bleibtreu (54) nicht lange bitten. Für Aufsehen sorgte Schlager-Ikone Jürgen Drews, der mit 81 Jahren erstmals mit einem Rollator auftrat.

«Springe nicht mehr so herum wie früher»

«Ich gehe schon noch ganz normal. Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei», erklärte der «Ein Bett im Kornfeld»-Sänger der «Abendzeitung». Trotz seiner Polyneuropathie, die auch Hitproduzent Ralph Siegel (80) betrifft, der derzeit im Koma liegt, zeigte sich Drews in guter Verfassung. Den Rollator parkierte er demonstrativ in einer Ecke und verfolgte die Rede von Johannes Fritz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Bayern, im Stehen.

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Zudem betonte Drews: «Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher.»

Drews spricht ausführlich über Rollator

Einen Tag nach der Gala meldet sich Jürgen Drews noch einmal ausführlich bei Instagram zu Wort, beziehungsweise sein Managment. Die Gehhilfe diene dem Sängervor allem als Unterstützung und gebe ihm Sicherheit. Aufgrund seiner Polyneuropathie habe sich sein Gangbild in den vergangenen Monaten verschlechtert.

Gleichzeitig bitten Familie und Management darum, Drews' Situation mit Respekt und Fingerspitzengefühl zu behandeln. Dem Schlagerstar falle es schwer, sich selbst mit einem Rollator in den Medien zu sehen, da er stets grossen Wert auf ein gepflegtes, agiles Auftreten lege. «Wir alle sind sehr glücklich darüber, dass Jürgen diese Gehhilfe akzeptiert und annimmt», heisst es.

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Tochter tritt in Fussstapfen

Mit dabei bei der Gala war auch Tochter Joelina Drews (30) mit Ehemann Adrian Louis, die in die musikalischen Fussstapfen ihres Vaters tritt. Zuletzt veröffentlichte sie eine neue Version von «Durch und Durch». «Was viele nicht über mich wissen: Ich hatte mit 13 eine totale Klassik-Phase», verriet sie. Damals reiste sie mit ihren Eltern nach Salzburg und Wien, um Mozart-Konzerte zu erleben.

Für Lacher sorgte Spider-Murphy-Gang-Sänger Günter Sigl. Als dieser das Trendgetränk Matcha Latte probierte, lautete sein Urteil: «Schmeckt nach nichts.»