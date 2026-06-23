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Jill Smokler (†48) verstorben
Gründerin von «Scary Mommy» ist tot

Die Bloggerin Jill Smokler ist tot. Die Gründerin von «Scary Mommy» erlag am 22. Juni einem aggressiven Gehirntumor.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Jill Smokler, Gründerin des Eltern-Blogs «Scary Mommy» ist tot.
Foto: Instagram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jill Smokler starb am 22. Juni 2026 an einem Hirntumor
  • Sie gründete 2008 den Blog «Scary Mommy» und war Bestsellerautorin
  • Smokler hinterlässt drei Kinder und ein Vermächtnis für Millionen Eltern
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Silja AndersRedaktorin People

Jill Smokler, die Gründerin des erfolgreichen Eltern-Blogs «Scary Mommy» ist tot. Die Bloggerin starb am 22. Juni 2026 an einem aggressiven Hirntumor, einem sogenannten Glioblastom, gegen den sie seit zwei Jahren ankämpfte. Smokler wurde nur 48 Jahre alt.

Ihre Familie gibt die traurige Nachricht auf Instagram bekannt. «Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Jill heute Morgen nach einem mehr als zweijährigen Kampf gegen das Glioblastom verstorben ist. Sie ist dieser Krankheit so begegnet, wie sie allem begegnet ist – humorvoll, entschlossen und ganz sie selbst», heisst es.

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Bloggerin zeigte den Mama-Alltag ganz ungeschönt

Smokler hinterlässt ihre drei Kinder Lily, Ben und Evan. «Sie war so vieles: eine Bestsellerautorin der New York Times, eine Gründerin, eine, die die Wahrheit sagte. Aber worauf sie immer am meisten stolz war, war, Mutter zu sein», heisst es weiter im Statement ihrer Angehörigen.

Die Autorin und Bloggerin ging mit ihrer Krankheit offen um. Im Mai 2024 teilte sie ihre Diagnose öffentlich auf Social Media: «Ein Glioblastom stand nicht auf meiner «Bingo-Karte» für 2024 – doch nun ist es eben so gekommen. Das Leben ändert sich schnell, Freunde.» Vergangenes Jahr begab sie sich im deutschen Tübingen in Behandlung.

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Mit «Scary Mommy», gegründet 2008, veränderte Smokler die Eltern-Blogger-Szene grundlegend. Sie brach mit dem perfekten Bild des Mutterseins und zeigte die chaotische Realität der Kindererziehung – ehrlich und mit einer Prise Humor. «Jill hat ihr Leben der Wahrheit über das Muttersein gewidmet – der Erkenntnis, dass es im selben Atemzug wunderbar und unmöglich sein kann. Damit gab sie Millionen von Frauen die Erlaubnis, sich weniger allein zu fühlen», fasste ihre Familie zusammen. Ein Vermächtnis, das bleibt.

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