Die Wahl von Robert Pattinson als neuem James Bond hat die Fans gespalten. Einer ist jedoch begeistert: Brad Pitt. Der Hollywood-Star träumt nun sogar von einer Rolle als Bonds bösem Gegenspieler.

Darum gehts Robert Pattinson übernimmt die Rolle von James Bond, die Besetzung löst Diskussionen unter Fans aus

Brad Pitt lobt Pattinson und würde im neuen Bond-Film gerne dessen bösen Gegenspieler spielen

Ralph Fiennes begrüsst die Besetzung, George Lazenby schickte Pattinson eine Videobotschaft

Silja Anders Redaktorin People

Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Diese Nachricht schlug am 16. November auf Instagram ein wie eine Bombe. Der offizielle 007-Account enthüllte das bestgehütete Geheimnis Hollywoods: Der einstige «Twilight»-Star übernimmt die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte. In kürzester Zeit sammelte der Post 3,5 Millionen Likes und entfachte hitzige Diskussionen unter den Fans. Blick-Filmexperte Laszlo Schneider nannte Pattinson als neuen Bond gar eine «riskante Wahl».

Doch nicht alle sind skeptisch. Hollywood-Schwergewicht Brad Pitt (62) ist begeistert. Gegenüber «Extra TV» lobte er seinen Kollegen in den höchsten Tönen: «Ich finde die Idee grossartig. Ich finde seine Arbeit toll. Ich liebe seine Entscheidungen. Er ist ein echter Gewinn.» Und Pitt geht sogar noch weiter: Er will selbst Teil des neuen Bond-Abenteuers werden – in einer ganz besonderen Rolle. Auf die Frage, ob er sich als Bösewicht vorstellen könne, zwinkerte er in die Kamera und sagte: «Robert, Denis, wisst ihr was? Das würde ich gern machen! Da wäre ich dabei.» Eine klare Botschaft an den neuen 007 und Regisseur Denis Villeneuve (59).

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Ehemalige Bond-Grössen feiern die Entscheidung

Auch ehemalige Bond-Grössen begrüssen Pattinson mit offenen Armen. Ralph Fiennes (63), der in drei Filmen als Geheimdienstchef «M» an Daniel Craigs Seite spielte, ist sich sicher: «Ich denke, er wird grossartig sein. Er hat eine andere Ausstrahlung als Daniel, was immer gut ist, um etwas Abwechslung zu haben.»

Eine besonders herzliche Geste kommt von George Lazenby (87), der 1969 als James Bond in «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» brillierte. Der Altstar schickte Pattinson eine persönliche Videobotschaft auf Instagram: «Robert, willkommen im exklusivsten Club der Welt.» Sein Rat für den neuen 007? «Vergiss nicht, dich zu amüsieren.»

Mit Denis Villeneuve, der bereits mit Filmen wie «Dune» und «Blade Runner 2049» beeindruckte, und einem erfahrenen Cast im Rücken scheinen die Weichen für ein neues Kapitel in der Bond-Saga gestellt. Ob Pattinson die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich zeigen – doch der Hype hat bereits begonnen.