Helene Fischer platzt das Kleid auf der Bühne

Darum gehts
- Helene Fischer erlebte Panne bei Konzert in Wien am Samstagabend
- Reissverschluss ihres Glitzer-Bodys platzte, sie sang trotzdem weiter
- Show war Teil ihrer «360°-Stadion-Tour» mit 34 Songs
Helene Fischer (41) sorgte bei ihrem Konzert in Wien am Samstagabend für eine überraschende Showeinlage – ganz unfreiwillig. Kurz vor ihrem Hit «Fehlerfrei» passierte der Schlagersängerin ein Missgeschick: Der Reissverschluss ihres türkisblauen Glitzer-Bodys sprang auf und liess ihren Rücken unbedeckt.
Die 41-Jährige nahm den Vorfall mit Humor und reagierte spontan. «Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker», scherzte sie direkt auf der Bühne vor Tausenden Fans. «Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reissverschluss ist kaputtgegangen, ja.»
Wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, hielt die Sängerin das Outfit mit ihren Händen zusammen, während sie ohne Unterbrechung weitersang und tanzte. Das Problem war spätestens beim nächsten der insgesamt fünf geplanten Kostümwechsel für die Show behoben.
Das Konzert war Teil ihrer spektakulären «360°-Stadion-Tour», die über 34 Songs umfasst und mit beeindruckenden Bühneneffekten punktet. Für das Event in Wien waren zahlreiche Kameras im Einsatz.