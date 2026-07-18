DE
FR
Abonnieren
Kleid von Helene Fischer reisst mitten in der Show
1:24
Sie macht rückenfrei weiter:Kleid von Helene Fischer reisst mitten in der Show

«Irgendwas ist anders»
Helene Fischer platzt das Kleid auf der Bühne

Helene Fischer erlebte am Samstag in Wien eine Outfit-Panne: Während ihres Hits «Fehlerfrei» riss ihr glitzernder Body am Rücken. Die Schlagersängerin nahm es mit Humor – und setzte die Show souverän fort.
Publiziert: 19:31 Uhr
Kommentieren
1/5
Schlagerkönigin Helene Fischer passierte bei ihrem Konzert in Wien ein Missgeschick.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Helene Fischer erlebte Panne bei Konzert in Wien am Samstagabend
  • Reissverschluss ihres Glitzer-Bodys platzte, sie sang trotzdem weiter
  • Show war Teil ihrer «360°-Stadion-Tour» mit 34 Songs
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Helene Fischer (41) sorgte bei ihrem Konzert in Wien am Samstagabend für eine überraschende Showeinlage – ganz unfreiwillig. Kurz vor ihrem Hit «Fehlerfrei» passierte der Schlagersängerin ein Missgeschick: Der Reissverschluss ihres türkisblauen Glitzer-Bodys sprang auf und liess ihren Rücken unbedeckt.

Mehr zu Helene Fischer
Kleid von Helene Fischer in Wien geplatzt!
Mit Video
Vor Gig in Zürich
Kleid von Helene Fischer in Wien geplatzt!
Helene Fischer verblüfft Fans mit beeindruckendem Fitness-Rekord
Mit Video
«Ich war betrunken!»
Helene Fischer verblüfft mit krassem Fitness-Rekord
So plante Thierry den Heiratsantrag bei Helene Fischer
Mit Video
Vor 33'500 Zuschauern
So plante Thierry den Heiratsantrag bei Helene Fischer
Mein erstes Mal mit Helene Fischer
Mit Video
People-Redaktorin Jaray Fofana
Fremdschäm-Moment! Mein erstes Mal mit Helene Fischer

Die 41-Jährige nahm den Vorfall mit Humor und reagierte spontan. «Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker», scherzte sie direkt auf der Bühne vor Tausenden Fans. «Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reissverschluss ist kaputtgegangen, ja.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, hielt die Sängerin das Outfit mit ihren Händen zusammen, während sie ohne Unterbrechung weitersang und tanzte. Das Problem war spätestens beim nächsten der insgesamt fünf geplanten Kostümwechsel für die Show behoben.

Das Konzert war Teil ihrer spektakulären «360°-Stadion-Tour», die über 34 Songs umfasst und mit beeindruckenden Bühneneffekten punktet. Für das Event in Wien waren zahlreiche Kameras im Einsatz.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen