Nach einem dramatischen Zwischenfall bei einem Wochenendausflug kämpft der Mann von «Goodbye Deutschland»-Star Janine Hundt im Spital. Die Diagnose bleibt unklar, Fans wünschen baldige Besserung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Janine Hundt meldet sich emotional: Ehemann Attu erleidet gesundheitliche Krise

Herzinfarkt ausgeschlossen, genaue Diagnose unklar, Attu weiterhin im Spital

2022 Auswanderung nach Tansania, Rückkehr 2025 nach Deutschland mit Familie

Silja Anders Redaktorin People

Janine Hundt (45), bekannt aus der TV-Auswanderersendung «Goodbye Deutschland», meldet sich mit einem emotionalen Instagram-Video bei ihren Fans. Die gebürtige Wittenbergerin, die einst in Tansania ein neues Leben starten wollte, ist inzwischen mit ihrem Mann Attu und Tochter Inaya nach Deutschland zurückgekehrt. Doch nun überschattet eine gesundheitliche Krise ihres Ehemanns den familiären Alltag.

Vor wenigen Tagen meldete sich Hundt aus dem Spital zu Wort und erklärte, dass ihr Ehemann an einem Wochenendausflug plötzlich über Beschwerden klagte. «Auf dem Heimweg hat er gesagt, er hat Herzrasen und die Brust schmerzt ihm.» Kurz darauf musste er mit dem Notarzt ins Spital gebracht werden, wo er derzeit noch untersucht wird.

Herzinfarkt wird ausgeschlossen

«So richtig weiss keiner, was los ist», gibt Janine in dem Clip frustriert zu. Zahlreiche Tests und Untersuchungen hätten bisher keine klare Diagnose ergeben – ein Herzinfarkt konnte zumindest ausgeschlossen werden.

Zum Ende des Videos zeigt sich Attu selbst. Aus dem Spitalbett, sichtlich geschwächt, wendet er sich direkt an die Fans: «Es geht mir nicht so gut, aber ich glaube, ich komme bald nach Hause.»

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Fans senden Genesungswünsche

Die besorgten Follower reagierten prompt. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich unter Janines Beitrag unzählige Genesungswünsche. «Daumen sind gedrückt und gute Genesung», schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: «Oh wei, Attu. Hoffentlich geht es dir schnell besser!»

Janine Hundt wanderte 2022 nach Tansania aus. Dort lernte sie ihren Ehemann Attu kennen, die beiden heirateten und bekamen die gemeinsame Tochter Inaya. Vergangenes Jahr reiste Hundt mit Inaya zurück nach Deutschland, da sie davon überzeugt war, ihr Mann sei mit einem Voodoo-Zauber belegt worden und würde sich nicht mehr für sie, die Ehe oder das gemeinsame Kind interessieren. Inzwischen scheint das Paar seine Differenzen überwunden zu haben und Attu reiste zu seiner kleinen Familie nach Deutschland. Jetzt müssen sie um Attu bangen, der nach wie vor im Spital liegt. Eine Anfrage von Blick zum Gesundheitszustand von Attu an Janine Hundt blieb bisher unbeantwortet.