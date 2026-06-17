Jeremy Clark machte in seiner Show «Clarkson's Farm» eine Krebsdiagnose öffentlich. Der TV-Moderator kämpft schon seit Mai gegen einen «aggressiven» Tumor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jeremy Clarkson (66) hat Prostatakrebs, Diagnose seit Mai bekannt

Tumor in frühem Stadium entdeckt, Behandlung teils problematisch verlaufen

«Clarkson's Farm» Staffel 5 kürzlich auf Amazon Prime veröffentlicht

Sophie Ofer Redaktorin People

TV-Moderator Jeremy Clarkson (66) hat öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Die Diagnose enthüllte der einstige «Top Gear»-Moderator in der neuesten Folge seiner Serie «Clarkson’s Farm», die seit 2021 bei Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Bereits im Mai sei bei dem 66-Jährigen ein aggressiver Tumor festgestellt worden. Dieser konnte jedoch früh entdeckt werden.

«Clarkson's Farm» dokumentiert die Herausforderungen auf seinem Bauernhof in Oxfordshire (UK). Auf Instagram hatte Clarkson seine 10 Millionen Follower bereits schweren Herzens vorgewarnt, dass die neuen Folgen «schwer anzusehen» seien. «Sie sind wirklich, wirklich schwer», betonte er am Dienstagabend in einem Video.

«Ich weiss nicht, was passieren wird»

In der Serie erzählt Clarkson seinen Co-Stars Charlie Ireland (49) und Kaleb Cooper (27) die schlechte Neuigkeit und gibt an, dass er bereits seit Mai davon wisse. Nach einer Biopsie sei klar gewesen, dass er Prostatakrebs habe. «Ich werde mich einer Operation unterziehen und muss für eine Weile pausieren», erklärt Clarkson in der Show. Er beschreibt die Krankheit als «aggressiv», sie befinde sich jedoch in einem «wirklich frühen Stadium».

Später in der Sendung ist Clarkson im Spital zu sehen; dort berichtet er: «Ein Teil der Behandlung ist schiefgelaufen.» Er werde noch eine Weile im Spital bleiben müssen. «Ich weiss nicht, was passieren wird.» Clarkson fügt hinzu: «Wenn alles gut verläuft, sehen wir uns in der sechsten Staffel wieder. Und wenn nicht, dann eben nicht. Passt alle gut auf euch auf.»