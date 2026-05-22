Seit einem Jahr kämpft die britische Sängerin Jessie J gegen ihren Brustkrebs. Auf Instagram meldet sie sich jetzt mit einem grossen gesundheitlichen Update an ihre Fans – und gibt Anlass zu Freude und Erleichterung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jessie J (38) verkündet auf Instagram, dass sie krebsfrei ist

Brustkrebs im Frühstadium, erfolgreiche Operation ohne Ausbreitung des Krebses

Erkrankung 2025 diagnostiziert, Sohn Sky wurde im Mai 2023 geboren

Sophie Ofer Redaktorin People

Vor rund einem Jahr meldete sich Jessie J (38) mit einer Schocknachricht: Die Sängerin gab bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Nun meldet sich die Britin mit einem Gesundheitsupdate zurück – und gibt ihren Fans Grund zur Freude.

Auf Social Media verkündet Jessie J, dass sie nun offiziell krebsfrei sei. Die 38-Jährige verrät, dass sie «stundenlang geweint» habe, als ihr die Ärzte die guten Nachrichten überbrachten.

«Zum ersten Mal tief durchgeatmet»

Auf Instagram teilt Jessie J ein Video von sich im Krankenhaus und schreibt dazu überglücklich: «Die Ergebnisse liegen vor, und ich bin krebsfrei!» Sie fügt hinzu: «Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr tief durchgeatmet.»

In den Kommentaren freut man sich mit dem Musikstar über die guten Nachrichten. «Das sind tolle Neuigkeiten», schreiben viele Fans überglücklich. «Wir freuen uns so für dich.» Die britische Pop-Sängerin Becky Hill (32) schrieb mit einem Herz-Emoji: «Viel Leben, Liebe und Kraft für dich, JJ. Den Krebs zu besiegen, ist eine echte Leistung.»

Sängerin wurde erfolgreich operiert

Jessie J, deren Sohn Sky im Mai 2023 zur Welt kam, hatte im vergangenen Juni erstmals von ihrer Krebsdiagnose berichtet und damals bekannt gegeben, dass sie sich einer Operation unterziehen müsse. Sie erklärte: «Bei mir wurde Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert.» Und fügte hinzu: «Krebs ist in jeder Form schrecklich, aber ich klammere mich an das Wort ‹früh›.» Der Eingriff verlief im Anschluss erfolgreich, der Krebs hatte sich nicht weiter ausgebreitet.

Noch im August vergangenen Jahres musste Jessie J ihre grosse Europa-Tour verschieben. Grund war eine zweite Operation im Zusammenhang mit ihrer Brustkrebserkrankung.

2:39 Jessie J verschiebt Tour: «Ich muss gesund werden»

Statt im Herbst 2025 ging Jessie J im April dieses Jahres auf Tour.

Der Krebs raubte ihr Zeit mit ihrem Sohn

Die Sängerin hatte mehrmals offen über ihre Erkrankung gesprochen. Sie erzählte unter anderem, dass sie den Eindruck habe, der Krebs habe ihr die Zeit mit ihrem Sohn Sky «geraubt». Im Podcast «Great Company» von Jamie Laing (37) sagte sie: «Ich habe das Gefühl, ich kann meinem Sohn keine gute Mutter sein, und ich vermisse ihn. Ich habe das Gefühl, der Krebs habe mir die Erinnerungen an meinen Jungen geraubt. Durch die Behandlung habe ich einiges verpasst, und mit einem Kleinkind geht alles so schnell. Manche Tage sind schrecklich.»

Jessie J gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen Grossbritanniens. Von 2018 bis 2020 war sie mit Hollywoodstar Channing Tatum (46) liiert. 2021 machte sie eine Fehlgeburt öffentlich, nachdem sie sich im Oktober von ihrem Freund, dem Tänzer Max Pham (44), getrennt hatte.

0:37 Tränen nach Fehlgeburt: Jessie J: «Es war das härteste Jahr meines Lebens»

Ihren Sohn Sky hat sie mit Basketballspieler Chanan Safir Colman (42), mit dem sie seit Ende 2021 zusammen ist.