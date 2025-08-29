Die britische Sängerin Jessie J muss ihre Europa-Tour verschieben. Grund ist eine zweite Operation im Zusammenhang mit ihrer Brustkrebserkrankung. Die Konzerte sollen nun im April 2026 stattfinden.

Darum gehts Jessie J verschiebt Europa-Tournee wegen weiterer Operation nach Brustkrebserkrankung

Sängerin bleibt trotz Herausforderungen optimistisch und verspricht neue Musik

Konzert in Köln vom 11. Oktober 2025 auf 23. April 2026 verlegt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die britische Sängerin Jessie J (37) muss ihre für den Herbst geplante Europa-Tournee verschieben – der Grund dafür ist eine weitere Operation im Zusammenhang mit ihrer Brustkrebserkrankung. In einem Instagram-Video informierte die Künstlerin ihre Fans über die Situation.

Jessie J betonte, dass kein Grund zur Besorgnis bestehe: «Leider brauche ich eine zweite Operation. Nichts zu Ernstes, aber es muss bis Ende des Jahres gemacht werden. Das fällt leider mitten in meine Tour. Es tut mir so leid, ich bin enttäuscht und traurig, aber ich muss mich darum kümmern, ich muss gesund werden.»

Die Europa-Konzerte, die ursprünglich im Oktober beginnen sollten, werden nun auf April 2026 verschoben. Das Konzert in Köln, das für den 11. Oktober 2025 geplant war, findet nun am 23. April 2026 statt. Für die abgesagten Konzerte in den USA stehen noch keine neuen Termine fest – in der Schweiz war kein Termin geplant.

«Jetzt zählt der Moment»

Bereits im Juni hatte Jessie J ihr vorerst letztes Konzert im Londoner Wembley-Stadion gegeben. Damals teilte sie dem Publikum mit: «Die heutige Show wird meine letzte sein, bevor ich meinen Brustkrebs bekämpfe.» Sie entschied sich für eine Mastektomie anstelle einer Chemotherapie.

Trotz der Herausforderungen bleibt die Sängerin optimistisch. Sie verspricht ihren Fans neue Musik und betont: «Ihr alle wisst, wie sehr ich diese Konzerte spielen möchte, aber ich muss realistisch sein. So viel kann ich sagen: Es kommt neue Musik, sooo viel Musik, ich kann es kaum erwarten. Aber jetzt zählt der Moment.»

Sie war mit Hollywoodstar liiert

Erst kürzlich sprach die Sängerin in Jamie Laings (36) Podcast «Great Company» über die Auswirkungen ihrer Erkrankung auf ihr Familienleben: «Ich kann nicht die Mutter sein, die ich gern wäre.» Die Sängerin fühle sich, als würde ihr Zeit mit ihrem kleinen Sohn Sky (2) geraubt.

Jessie J gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen Grossbritanniens. Von 2018 bis 2020 war sie mit dem Hollywoodstar Channing Tatum (45) liiert. Ihren Sohn Sky hat sie mit dem Basketballspieler Chanan Safir Colman (41).