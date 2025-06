Jessie J hat ihre Fans mit einer schweren Nachricht geschockt: Die Sängerin ist an Brustkrebs erkrankt. In einem emotionalen Video spricht sie offen über ihre Diagnose und ihren Umgang damit.

Jesse J hat Brustkrebs und kündigt Auszeit an

1/5 Jessie J will sich auch von der Schockdiagnose Brustkrebs nicht ihren Humor rauben lassen. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect.com

Darum gehts Jessie J enthüllt Brustkrebsdiagnose in emotionalem Instagram-Video

Sängerin betont frühes Stadium und behält positiven Humor bei

36-jährige Musikerin jongliert zwischen medizinischen Tests und Karriereverpflichtungen

SpotOn Die People-Agentur

Mit ihrer gewohnt direkten Art hat Jessie J (36) ihre Fans über eine schwere Diagnose informiert. In einem emotionalen Instagram-Video enthüllt die britische Sängerin und zweifache Mutter am 3. Juni, dass bei ihr Brustkrebs festgestellt wurde. «Bevor ‹No Secrets› herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert», erklärt sie ihren Followern.

Die Popikone, die im April ihren Song «No Secrets» veröffentlicht hatte, betont dabei bewusst ein entscheidendes Wort: «Ich hebe das Wort ‹früh› hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort ‹früh› fest.» Diese positive Einstellung zieht sich durch ihr gesamtes Statement, auch wenn sie die Schwere der Situation nicht herunterspielt.

Zwischen Tests und Tournee-Stress

Jessie J gibt zu, dass sie lange hin und her überlegt hatte, ob sie ihre Diagnose öffentlich machen soll. «Ich wollte es mit meinen Fans und den Menschen teilen, die sich um mich sorgen. Ausserdem bin ich jemand, der teilt. Ich habe schon immer alles geteilt, was ich in meinem Leben durchmache», erklärt die 36-Jährige.

Die Zeit seit der Diagnose ist für die Musikerin eine Achterbahnfahrt zwischen medizinischen Untersuchungen und ihrer Karriere. «Ich war während dieser ganzen Zeit ständig bei Tests ein und aus», berichtet sie. Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie die Diagnose noch nicht vollständig verarbeiten konnte: «Ich spreche nicht genug darüber. Ich verarbeite es nicht, weil ich so hart arbeite.»

Humor als Bewältigungsstrategie

Trotz der ernsten Situation verliert Jessie J nicht ihren typischen Humor. Mit einer Mischung aus Witz und Offenheit spricht sie über die bevorstehende Operation: «Es ist eine sehr dramatische Art, eine Brustvergrösserung zu bekommen. Ich werde nach dem Summertime Ball eine Weile verschwinden, um meine Operation zu haben, und ich werde mit riesigen Brüsten und mehr Musik zurückkommen.» Dann macht sie noch einmal deutlich, dass Humor «eine meiner Arten ist, durch schwere Zeiten zu kommen».