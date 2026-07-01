Grosses Liebesglück bei zwei bekannten Sportfamilien: Luca Beckenbauer hat seiner langjährigen Partnerin Caprice Peschel auf einem Boot den Heiratsantrag gemacht. Die Tochter von Magdalena Brzeska sagte Ja.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Beckenbauer (25) verlobt sich romantisch auf einem See mit Caprice Peschel

Grossvaters Fussball-Legende Beckenbauer, Caprice Tochter von Turn-Star Brzeska, prominente Sportfamilien

Luca beendete 2025 seine Karriere, ist jetzt Jugendtrainer beim Bayern-Campus

Fynn Müller People-Redaktor

Romantischer Antrag auf dem Wasser: Luca Beckenbauer (25), Enkel der verstorbenen Fussball-Ikone Franz Beckenbauer (1945–2024), hat um die Hand seiner langjährigen Freundin Caprice Peschel angehalten. Die Tochter der ehemaligen Turn-Königin Magdalena Brzeska (48) sagte Ja. Das Paar lässt die Fans auf Instagram an dem besonderen Moment teilhaben.

Die Bilder zeigen den Antrag auf einem Motorboot mitten auf dem See. Luca geht vor seiner Partnerin auf die Knie, steckt ihr den Ring an den Finger, danach stossen die beiden mit Champagner an. Caprice kommentiert die Aufnahmen mit einem Augenzwinkern: «Ratet mal, was ich gesagt habe.»

Doch damit war der Tag noch nicht vorbei. Im Anschluss feierte das Paar seine Verlobung offenbar mit einer Torte, später sprangen die beiden gemeinsam ins Wasser und genossen den Sommertag.

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Sport liegt beiden im Blut

Mit ihrer Verlobung verbinden sich gleich zwei prominente Sportfamilien. Caprice ist die Tochter von Ex-Rhythmik-Star Magdalena Brzeska. Die 48-Jährige prägte den deutschen Turnsport über Jahre, wurde 26-mal Deutsche Meisterin, startete 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta und gewann 2012 die RTL-Show «Let's Dance».

Caprices Vater ist der frühere Fussballprofi Peter Peschel (54), der unter anderem für Bochum und Duisburg spielte. Aus der mittlerweile geschiedenen Ehe mit Brzeska stammen die Töchter Noemi und Caprice.

Auch Luca trägt einen berühmten Namen. Sein Grossvater Franz Beckenbauer schrieb als Spieler und Trainer Fussballgeschichte. Luca selbst wurde als Verteidiger im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet. Nach dem Tod seines Vaters wechselte er 2015 den Verein und spielte später unter anderem für Schalke, Hannover II, Rot-Weiss Koblenz, Greuther Fürth II und Wacker Burghausen.

Der Traum vom Profifussball platzte jedoch wegen einer Corona-Erkrankung und den Folgen von Long Covid. «Um wieder auf mein altes Level zu kommen, würde es schon ziemlich lange dauern», sagte er 2023 der «tz». Deshalb entschied sich Beckenbauer für einen neuen Weg.

Parallel zu einem Studium im Immobilienmanagement spielte er noch zwei Jahre für den MTV München. Im Sommer 2025 beendete er seine aktive Karriere und übernahm zur Saison 2025/26 – wie einst sein Vater – eine Tätigkeit als Jugendtrainer am Bayern-Campus.

Liebe seit der Schulzeit

Kennengelernt haben sich Caprice und Luca bereits in der siebten Klasse am Albert-Einstein-Gymnasium in München-Harlaching. Damals funkte es allerdings noch nicht. «In der Schule haben wir uns noch nicht sonderlich füreinander interessiert, dazu brauchten wir noch ein paar Jahre Zeit», erzählte Caprice später der «Bild».

Seit 2019 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Nun folgt mit der Verlobung der nächste grosse Schritt. Wann die Hochzeit stattfinden soll, haben Caprice Peschel und Luca Beckenbauer bislang nicht verraten.