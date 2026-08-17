«GZSZ»-Star sagt kurzfristig seine Hochzeit ab

Eigentlich wollte Timur Ülker im September heiraten. Jetzt gibt der «GZSZ»-Star bekannt: Die Hochzeit mit Caroline Steinhof ist abgesagt. Zu den Hintergründen schweigt der Schauspieler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Timur Ülker (37) sagt Hochzeit mit Caroline Steinhof (37) ab

Paar durchlebt schwierige Zeiten, nennt keinen Grund für Absage

Ülker unterbrach im Mai «GZSZ»-Dreh wegen Leistenbruch-Behandlung

Fynn Müller People-Redaktor

Es sollte der schönste Tag im Leben von Timur Ülker (37) werden. Im September wollte der «GZSZ»-Star seine Partnerin Caroline Steinhof (37) heiraten. Nun die traurige Wende: Die Hochzeit ist abgesagt.

Seit 2018 spielt Ülker in der RTL-Serie den Nihat Güney, seit elf Jahren ist er mit Steinhof zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. 2024 machte der Schauspieler seiner Partnerin auf den Malediven einen Antrag. Die standesamtliche Trauung war für Berlin geplant.

Grund wird nicht genannt

Zuerst meldete sich Ülker allein auf Instagram zu Wort. «Ihr habt sicher gemerkt, dass es sehr still hier war», schrieb er in seiner Story. Mittlerweile hat sich das Paar auch gemeinsam gemeldet. Zu einem Bild auf Instagram schreiben sie: «Wir haben als Paar herausfordernde Zeiten hinter uns und uns deshalb entschieden, unsere Hochzeit abzusagen. Zu den Hintergründen möchten wir uns derzeit nicht weiter äussern.»

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Die Fans reagieren mit viel Verständnis. «Ich wünsche euch von Herzen, dass am Ende trotzdem alles gut wird und ihr euren besonderen Moment noch erleben könnt», kommentiert ein User. Eine andere Nutzerin schreibt: «Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben und in einer Beziehung, aber wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann ist es gut, dazuzustehen.»

«GZSZ»-Dreh abgebrochen

Auch abseits der Hochzeitsplanung lief für die Familie zuletzt nicht alles rund. Im Mai musste Ülker die Dreharbeiten für «GZSZ» unterbrechen und sich in der Notaufnahme behandeln lassen. Ein älterer Leistenbruch bereitete ihm weiterhin Probleme.

Neben seiner Rolle in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ist Timur Ülker als Musiker aktiv. Letztes Jahr sah man ihn zudem im Dschungelcamp. Dort erreichte er den vierten Platz.