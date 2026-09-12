15-mal war Warren Beatty für einen Oscar nominiert. Heute macht sich der Filmstar in der Öffentlichkeit rar. Als wollte er sich verstecken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Warren Beatty lebt zurückgezogen, meidet Freunde und die Öffentlichkeit

Gerüchte über 13'000 Affären weist Beatty mit logischer Erklärung zurück

Vier Kinder mit Annette Bening, seit 2022 keine öffentlichen Auftritte

Leo Lüthy, GlücksPost

Einst war Warren Beatty (89) jeden Tag in den Schlagzeilen. Nun aber herrscht Funkstille. Der Lebensabend der Leinwand-Ikone gestalte sich sehr einsam, behauptet «Daily Mail». Selbst zu seinen einst engsten Freunden würde er keinen Kontakt pflegen. «Er ist müde und hat keine Lust mehr auf Gesellschaft», wird eine Quelle aus dem Umfeld des Filmstars zitiert. Bereits im Dezember 2025 hatte eine Zeitung behauptet, dass Beatty ein Einsiedler-Dasein führe. Daran würde auch seine Ehe mit Hollywoodstar Annette Bening (68) nichts ändern. Unterschiedliche Bedürfnisse würden das Paar immer weiter auseinanderdriften lassen, wurde berichtet.

Das war alles mal ganz anders: Den grossen Durchbruch schaffte Warren Beatty 1967 mit dem von ihm produzierten Gangster-Drama «Bonnie and Clyde», in dem er neben der jungen Faye Dunaway brillierte. Beau Beatty wurde zu einem der begehrtesten Schauspieler in Hollywood. Dies in jeder Hinsicht. Sein Ruf als Frauenschwarm war legendär. Mit Filmpartnerinnen wie Natalie Wood, Julie Christie und Diane Keaton war er länger liiert. Affären mit Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, Cher und Madonna werden ihm nachgesagt.

Das sagt er zu Affären-Gerüchten

Die viel kolportierte Aussage, dass er mit 13'000 Frauen geschlafen haben soll, wie in einer – nicht autorisierten – Biografie behauptet wurde, nimmt Beatty gelassen. Und rechnet vor: Er sei in einem streng katholischen Elternhaus aufgewachsen, bis zu seinem 20. Lebensjahr keusch gewesen und zudem seit Anfang der 1990er-Jahre glücklich verheiratet, erklärte er gegenüber «Vanity Fair». «Ich hätte also täglich mit drei oder vier Frauen zusammen sein müssen.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Mit Gattin Annette Bening hat Beatty vier gemeinsame Kinder. Er sagte nach seinem letzten Film, dass er nun «sein Leben lebe, anstatt ständig über Kamera-Kabel zu stolpern». Seine Familie habe nun die Regie übernommen. Vielleicht aber hat Warren Beattys Versteckspiel auch einen ganz anderen Grund. Vor vier Jahren hatte ihn eine Frau wegen eines sexuellen Missbrauchs vor 50 Jahren angezeigt. Die Klage wurde abgewiesen. Aber Warren Beatty ist seitdem sehr kamerascheu geworden.