Das wurde aus «Mandy»-Sänger Barry Manilow

Er gehört zu den erfolgreichsten Sängern der letzten 50 Jahre. Schwere Schicksalsschläge drohten Barry Manilows Karriere für immer zu beenden. Doch Manilow lässt sich nicht unterkriegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barry Manilow lebt offen schwul, heiratete 2014 Manager Garry Kief

Er verkaufte über 80 Millionen Alben, trotzte Burnout und Lungenkrebs

Spielt weiterhin in Las Vegas, um weite Reisen zu vermeiden

Dominik Hug, GlücksPost

Er musste 73 Jahre alt werden, bis er zu seiner Liebe zu Männern stehen konnte: Barry Manilow (83) entstammt einer Zeit, in der Homosexualität in vielen Kreisen noch verpönt und teilweise sogar strafbar war.

Der Schmusesänger gehört mit mehr als 80 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Musikern der letzten 50 Jahre. Hits wie «I Write the Songs» und «Copacabana» machten ihn unsterblich.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Geboren im New Yorker Stadtteil Brooklyn verliess sein Vater die Familie, als Barry gerade mal zwei Jahre alt war. Schon früh lernte er Klavier spielen, auch das Akkordeon beherrschte er schnell. Für ihn war bald klar, dass er Musik studieren will.

Mit 21 heiratete er seinen Schulschatz Susan Dreixler (81). Doch die Ehe zerbrach nach nur einem Jahr.

Karrierestart als Pianist

Barry Manilows Karriere begann Anfang der 1970er-Jahre, als er von Bette Midler (80) als Pianist angeheuert wurde. Er produzierte ihr erstes Album, trennte sich dann aber von ihr und lancierte eine Solokarriere – die ihn dank seiner ersten Ballade «Mandy» gleich weltberühmt machte. Er und Midler sind bis heute beste Freunde geblieben. Ähnlich lange dauert seine Freundschaft mit Dionne Warwick (85), für die er 1979 den Hit «I'll Never Love This Way Again» produzierte. «Behalte deine Familie und alte Freunde um dich herum», sagte er einst. «Das habe ich getan, und das hat mein Leben gerettet, als es darum ging, berühmt zu sein.»

Manilow trat fortan in den grössten Hallen der Welt auf, gab sich privat aber sehr diskret. Erst vor ein paar Jahren machte er öffentlich, wer sein Partner ist: sein Manager Garry Kief (78), den er seit den 1970er-Jahren kennt. Er habe die Beziehung so lange geheim gehalten, weil er seine Fans nicht enttäuschen wollte, erklärte Manilow nach seiner Hochzeit 2014 mit Kief.

Gesundheitliche Probleme

Die letzten Jahre waren geprägt von gesundheitlichen Problemen: Manilow litt an einem Burnout, auch plagten ihn Herzrhythmusstörungen. Er musste die kaputte Hüfte ersetzen. 2025 erkrankte er an Lungenkrebs. Er wurde operiert, benötigte keine Chemotherapie oder Bestrahlung und gilt mittlerweile wieder als krebsfrei. Sein Rat: «Lasst euch untersuchen, wenn ihr schon kleinste Symptome verspürt.»

Geschwächt, aber noch immer voller Charme und Eleganz steht Barry Manilow auch mit seinen 83 Jahren noch auf der Bühne – vorwiegend in den Casinos von Las Vegas, damit er von zu Hause aus nicht allzu weit reisen muss.