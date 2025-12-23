Mit 82 Jahren erhält Barry Manilow eine erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. Der «Mandy»-Sänger braucht eine Operation und verschiebt seine Konzerte im Januar.

Kurz vor Weihnachten wendet sich Barry Manilow (82) mit einer schockierenden Nachricht an seine Fans: Der legendäre Entertainer ist an Lungenkrebs erkrankt. Am Montag teilte der «Mandy»-Interpret die Diagnose in einem emotionalen Statement auf Instagram mit. Seine Ärzte hätten einen «krebsartigen Fleck» auf seiner linken Lunge entdeckt, der nun operativ entfernt werden müsse.

Dabei war es reines Glück, dass der Tumor überhaupt gefunden wurde. Wie Manilow in seinem Statement erklärt, hatte er zuvor sechs Wochen lang mit einer Bronchitis gekämpft, gefolgt von einem fünfwöchigen Rückfall. Obwohl er sich erholt hatte und bereits wieder auf der Bühne im Westgate Las Vegas stand, ordnete sein behandelnder Arzt vorsichtshalber ein MRT an.

Früherkennung rettet Leben

«Es war pures Glück (und ein grossartiger Arzt)», schreibt der Sänger über die frühe Entdeckung des Krebses. Seine Ärzte gehen davon aus, dass der Tumor nicht gestreut hat. Weitere Tests sollen diese Diagnose bestätigen. Nach seinen beendeten Weihnachtskonzerten lässt sich der 82-Jährige jetzt direkt operieren.

«Das war's. Keine Chemo. Keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe und ‹I Love Lucy›-Wiederholungen», schreibt er noch an seine Fans gewandt darüber, was ihn während der Genesung erwartet. Die Erholungszeit nach dem Eingriff beträgt voraussichtlich einen Monat.

Januar-Konzerte verschoben

Aus diesem Grund muss der Sänger auch für den Januar geplante Konzerte verschieben. Die Shows sollen nun zwischen Ende Februar und April stattfinden. Am Valentinstag-Wochenende möchte Manilow dann auf seine gewohnte Bühne des Westgate-Hotels und Casinos in Las Vegas zurückkehren. «Irgendetwas sagt mir, dass dieses Februar-Wochenende eine grosse Party wird», schreibt der Sänger optimistisch mit Blick auf seine geplante Rückkehr auf die Bühne.